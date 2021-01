Altenburg

Sie machten mächtig Ärger und verschwanden mit zwei Sonnenbrillen und drei Flaschen Bier: Die Polizei sucht nach einem unbekannten Diebes-Trio, das sich am Montag gegen 12.40 Uhr in einer Tankstelle in der Münsaer Straße in Altenburg bediente. Zunächst unbemerkt gelang es den drei Männern, die Beute an sich zu nehmen, berichtete die Polizei am Dienstag. Doch als das Trio anschließend schnellstmöglich die Tankstelle verlassen wollten, flog der Diebstahl auf.

Fahndung ohne Erfolg

Zunächst gelang es einem Tankstellenmitarbeiter, einen der Diebe an der Flucht zu hindern. Der aber konnte sich gewaltsam losreißen. Trotz intensiver Fahndung wurde das flüchtige Trio bislang nicht gestellt. Die Kriminalpolizeistation Altenburg ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Die werden gebeten, sich unter Telefon 0365 8234-1465 oder 03447 4710 zu melden.

Von LVZ