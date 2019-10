Ralf Plötner plädiert für mehr soziale Sicherheit

Altenburg/Nobitz

Für Ralf Plötner hat das Sicherheitsgefühl auf der Straße etwas mit sozialem Rückhalt zu tun. Wegen „der präventiven Wirkung“ engagiert sich der Vorsitzende der Linken im Altenburger Land „für vernünftige Löhne, gesellschaftliche Anerkennung und die Stärkung des Vereinslebens“, wie er sagt. „Das trägt zur Grundstimmung und zur Sicherheit bei.“ Auch wenn man bei der Polizei noch nicht ganz am Ziel sei, habe die rot-rot-grüne Landesregierung etwa durch den Digital-Funk die Ausstattung verbessert und die Zahl der Anwärter-Stellen von einst 120 auf nunmehr 300 pro Jahr angehoben, sagt der 36-Jährige.

Plötner hält Puffer bei Polizisten und Lehrern für sinnvoll

Wenn nun noch Tablet und Co. flächendeckend Einzug halten, bringe das durch wegfallende Übertragungen von Anzeigen und Ähnlichem „mehr Zeit zu ermitteln“, erklärt Plötner. Aufgrund steigender Belastungen und Krankenstände sowie als „Puffer für Sondereinsatzlagen“ ist für den gelernten Krankenpfleger ein weiteres Stellenplus sinnvoll. Ähnlich sieht es bei Staatsanwaltschaften und Gerichten aus. Potenziale sieht er zudem in einer besseren Zusammenarbeit aller drei Behörden. Zudem müsse über „eine Anhebung der Tarifvereinbarung“ nachgedacht und „die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ besser werden.

Auch wenn die Landesregierung „den Stellenabbau bei Lehrern gestoppt“, Verbeamtungen eingeführt und die Bezahlung verbessert habe, plädiert Plötner dafür, „das Personalkonzept auf 110 Prozent“ aufzustocken. Ziel: Erkrankungen abfangen. „Ansonsten müssen wir uns zu einer attraktiven Region für Lehrer machen“, sagt der Kreistagsfraktionschef und denkt dabei an Hilfe bei der Wohnungs- und Kitaplatzsuche oder an Rabatte für Theater und Co. „Dann gelingen schulscharfe Ausschreibungen leichter.“

Linke-Kreischef: Geld für Investitionen ist da

Darüber hinaus werden im Schulamt Ostthüringen „oft Fehler gemacht“, was Plötner an der geplanten Schließung der Grundschule Ponitz illustriert. Zudem müssen Schulen „mehr in Kooperationen gehen, um Standorte zu erhalten und Lehrer hinzuholen“. Schließlich sei eine „mögliche Schließung keine Motivation“. Auch der Ausbau der schulbezogenen Sozialarbeit 2020 könne etwas fürs Klima an Schulen bringen. „Dadurch arbeiten Lehrer lieber dort“, sagt der Altenburger. Ansonsten setzt er auf mehr Ausbildung an den Unis: „Aber das dauert fünf bis sechs Jahre.“ Bis dahin müsse man Lehrer abwerben und Quereinsteiger einstellen.

Für die Finanzierung der Maßnahmen in den Bereichen Bildung und Sicherheit sieht der 36-Jährige indes keine Probleme. „Die Gelder sind da“, sagt er. Entweder man setze andere Schwerpunkte als bisher oder stoppe den Schuldenabbau. „Beides ist denkbar.“

Kommunen profitieren – in Zukunft durch freie Verfügungsspitze

Auch bei den Kommunen sei in fünf Jahren einiges passiert. „Die Schlüsselzuweisungen und der Mehrbelastungsausgleich sind gestiegen“, so Plötner. 700 Millionen Euro habe es da allein 2018 mehr gegeben, weitere 500 Millionen für die Generalsanierung der Schulen. „Davon hat Nobitz profitiert.“ Das Sportfördergesetz ermögliche zudem die kostenfreie Nutzung öffentlicher Sportstätten, aus dem Programm Solidarisches Zusammenleben seien das Altenburger Familienzentrum oder das W³-Projekt gefördert worden, und von der Sanierung des Theaters und des Lindenau-Museum profitierten regionale Firmen.

Sind also die Kommunen selbst Schuld, wenn sie Straßen und Schulen nicht sanieren können? „Nein“, sagt Plötner. Aber es seien Bundesgesetze beschlossen worden, deren „Gegenfinanzierung nicht gewährleistet ist“. Daher wolle er den beschrittenen Weg weitergehen. Darüber hinaus spricht sich der Linke für eine „freie Verfügungsspitze für Kommunen“ aus, über die sie für „freiwillige Aufgaben“ selbst entscheiden können. Das sei das beste Mittel, um „Demokratieverdrossenheit entgegenzuwirken“.

Steckbrief Name: Ralf Plötner Alter: 36 Jahre Familienstand: verheiratet, 2 Kinder Wohnort: Altenburg erlernter Beruf: Gesundheits- und Krankenpfleger ausgeübte Tätigkeit: Fraktionsgeschäftsführer Die Linke Gera

Von Thomas Haegeler