Altenburg

Keine Kohle für die Ex-Kohleregion Altenburger Land: Die vom Bund versagten Gelder aus dem Strukturstärkungsgesetz entwickeln sich vor den Thüringer Landtagswahlen zum heißen Wahlkampfthema. Nun sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dafür sogar sein TV-Duell mit dem CDU-Spitzenkandidaten Mike Mohring ab.

Wie die OVZ berichtete, ist das Altenburger Land bei der Verteilung der Kohle-Milliarden offenbar politischen Ränkespielen zum Opfer gefallen. Das Fördergeld, das als Ausgleich für den mit dem Kohleausstieg verbundenen Strukturwandel gedacht ist, fließt unter anderem nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg, nicht jedoch nach Thüringen, wo sich mit dem Altenburger Land ebenfalls eine von Braunkohleabbau und -verarbeitung geprägte Region befindet. Obwohl der Landkreis die massiven Folgen wie Arbeitsplätzeverlust und Grundwasseranstieg zu schultern hat, steht er nicht im Gesetzentwurf, soll keine Strukturhilfen bekommen. Offizielle Begründung seitens des Bundes: Der Kohleabbau ist hier bereits Geschichte.

Melzer hatte Treffen mit Altmaier angekündigt

Landrat Uwe Melzer ( CDU) hatte im September angekündigt, bei einem Termin mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) noch mal Druck zu machen. Das ist jetzt geschehen: Am späten Dienstagabend trafen Altmaier, Melzer, Mohring und der Altenburger Landtagsabgeordneten Christoph Zippel ( CDU) in Erfurt zusammen. Das berichtete Zippel jetzt in einer Presseerklärung. Mohring habe das Gespräch mit Altmaier organisiert, um gemeinsam nach Wegen zu suchen, die ehemaligen Braunkohlegebiete im Altenburger Land doch noch in das „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ aufzunehmen.

„Im Gespräch mit Minister Altmaier wurde noch deutlicher, dass Ministerpräsident Ramelow es schlicht verpasst hat, im Rahmen der Verhandlungen um das Gesetz die Interessen Thüringens und des Altenburger Landes zu vertreten”, macht Zippel dem linken Regierungschef Vorwürfe. Die zuständige Kommission habe ein halbes Jahr lang getagt. „Selbst Niedersachsen hat das kleine, nicht mehr aktive Helmstedter Revier in das Paket hinein verhandelt. Nur Bodo Ramelow hat keinen Finger gerührt”, sagte Zippel.

Altmaier will vermitteln

Minister Altmaier habe deutlich gemacht, dass das Paket nun fertig geschnürt sei und beim Bundestag liege. Für Änderungen sei man von nun an auf das Entgegenkommen der anderen Bundesländer angewiesen. Der Zeitplan sehe vor, das Gesetz im Februar oder März zusammen mit dem Kohleausstiegsgesetz zu verabschieden. Altmaier habe zugesagt, zwischen Thüringen und den anderen Braunkohle-Ländern zu vermitteln, berichtete Zippel. Außerdem wolle der Bundesminister Melzer und Zippel nach Berlin einladen, um mit ihm und den Spitzenbeamten des Bundeswirtschaftsministeriums eine gezielte strukturelle Förderung fürs Altenburger Land zu erreichen.

Ramelow sagt TV-Duell ab

Nach Berlin ist Bodo Ramelow bereits an diesem Freitag gefahren. Er wolle im Bundesrat zum Kohlekompromiss reden, sagte Regierungssprecher Günter Kolodziej. Es gehe dabei um die nachträgliche Aufnahme des Altenburger Landes in die Strukturhilfen. Ein für Freitag geplantes TV-Duell mit Mohring beim Nachrichtensender n-tv sagte Ramelow deshalb kurzfristig ab. Ein zweites Duell sei am kommenden Montag im MDR-Fernsehen geplant, bestätigten CDU und Staatskanzlei der Nachrichtenagentur dpa.

Von Kay Würker