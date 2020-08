Starkenberg

„Ganz stark in Starkenberg“, kommentierte Bodo Ramelow ( Die Linke) am Freitag die symbolische Grundsteinlegung des neuen Feuerwehrhauses an der Schmöllnschen Straße. Die Anwesenheit des Thüringer Ministerpräsidenten sei laut Bürgermeister Wolfram Schlegel ( SPD) eine Wertschätzung für die Kameraden im Altenburger Land. Mit dem knapp 600 Quadratmeter großen Neubau verbessern sich endlich auch in Starkenberg die Rahmenbedingungen.

Neben Landrat Uwe Melzer ( CDU) waren Kameraden der örtlichen Feuerwehr, Fördermittelgeber und Vertreter der Bau- und Planungsfirmen anwesend. Der Ministerpräsident sprach vom beachtlichen Eigenanteil der Gemeinde am 2,2 Millionen Euro-Projekt, das mit 75 Prozent aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert wird. Die restlichen 25 Prozent stemmt Starkenberg aus eigenen Mitteln. „Dass ihr das aus der Rücklage selber bezahlt habt, Gratulation“, meinte Ramelow. In einer Kupferhülse versenkte er neben dem Fördermittelbescheid des Millionenprojektes auch eine Flasche Altenburger Bier und Skatkarten.

Von Dana Weber