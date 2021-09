Meuselwitz

Ausnahmezustand hinter der Orangerie in Meuselwitz: Die Rammstein-Coverband „Weissglut“ lieferte am Wochenende eine beeindruckende Show ab, vorbildgetreu mit reichlich Feuer und Dezibel. Seit 2004 stehen die Musiker aus der nördlichen Oberpfalz bundesweit auf den Bühnen. „Das Publikum war völlig aus dem Häuschen, und auch die Band war begeistert, dass die Leute so ausgelassen gefeiert haben“, sagte Kathrin Sporbert von Mr. Bob’s Butterburger, dessen Team die Orangerie betreibt und den Konzertabend auf die Beine stellte. Rund 600 Gäste tanzten von Freitagabend bis in den Samstagmorgen hinein.

Zur Galerie Sechs Jungs aus der Oberpfalz ließen am Wochenende das Meuselwitzer Publikum ausflippen.

Am Folgeabend spielte dann die Oktoberfestband „Wies’n Power“ auf – die Gästeschar war zwar kleiner, aber ebenfalls in Stimmung. „Viele kamen in Lederhosen“, erzählt Kathrin Sporbert. Nun laufen bei ihr die Planungen für nächstes Jahr.

Parallel zu den Konzerten brummte in Meuselwitz am Wochenende mal wieder der Rummel. Einen Zwischenfall am Rande meldete die Polizei: Ein 20-Jähriger war am Freitag gegen 20.15 Uhr im Seckendorff-Park mit einem Jugendlichen in Streit geraten und verletzte ihn mit Schlägen leicht.

Von Kay Würker