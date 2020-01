Randale am Altenburger Rathaus – Bauzaun-Galerie verwüstet

Altenburg

In der Altenburger Innenstadt ist es am Wochenende offenbar erneut zu Vandalismus gekommen. Mutmaßlich randalierten bisher Unbekannte in der Nacht zu Sonntag am Rathaus. Dabei warfen sie einen Großteil der Bauzaun-Galerie um und rissen einige der mit kunstvollen Bildern bekannter Skatstädter gestalteten Planen des Zauns ab. Zudem stießen sie Pflanzkübel und den mit einem Betonfuß versehenen Briefkasten der Stadtverwaltung um.

Anblick sorgt für Wut und Entsetzen

Der Anblick sorgte bei Passanten am Sonntagmorgen für Entsetzen. So etwa bei Christine Büring, die die Zerstörung fotografierte. „Wer macht so etwas?“, fragte die Unternehmerin und Vize-Chefin der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen wenig später in einem sozialen Netzwerk wütend. „Brauchen wir wirklich eine Strategie gegen Bürger, die nicht verstanden haben, dass sie Teil eines Gemeinwesens sind? Also ihren Mitbesitz zerstören?“

Auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) kippte fast aus den Latschen, als er das Bild der Verwüstung beim morgendlichen Blick aus dem Fenster sah. „Aufgrund des Schadensbildes gehen wir von Vandalismus aus“, sagte der Rathauschef, der Windböen als Ursache für unwahrscheinlich hält und bis Sonntag eigentlich noch Urlaub hatte, auf OVZ-Nachfrage. Er verurteile die Tat. „Ganz besonders, weil es sich nicht nur um einen Angriff auf eine Behörde, sondern auf eine von Bürgern mit viel Engagement hergestellte Galerie handelt. Es ist einfach nur traurig.“

OB Neumann sieht vor allem ideellen Schaden

Zur Höhe des Schadens konnte Neumann allerdings noch nicht viel sagen. Nach einer Ersteinschätzung sehe dieser überschaubar aus, erklärte der OB, der umgehend die Berufsfeuerwehr beauftragte, wieder alles aufzustellen, was noch am Sonntagvormittag geschah. „Es geht weniger um den finanziellen Schaden, sondern mehr um den ideellen, weil ein gemeinsames Projekt von Stadt und Bürgernhier fast wörtlich mit Füßen getreten wurde.“ Auch deswegen kündigte das Stadtoberhaupt an, dass man Anzeige erstatten werde und bat zugleich alle, „die etwas beobachtet haben und uns weiterhelfen können, sich zu melden“.

