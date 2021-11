Rapider Anstieg der Schmöllner Kita-Gebühren treffen unterschiedlich hart

.

Vielleicht ist der Zeitpunkt ungünstig, vielleicht ist die Erhöhung zu stark. Die Kita-Kosten der Schmöllner Eltern sollen steigen, die allerdings wünschen sich moderate Erhöhungen und empfinden das, was die Stadt beziffert, als zu hoch. Kaum verwunderlich: Wer beispielsweise kommendes Jahr nur ein dreijähriges Kind in der Kita und keine weiteren Kinder hat, müsste, nach dem letzten Vorschlag der Stadt, 45 Euro mehr zahlen als noch in diesem Jahr. Wohl gemerkt: plus Verpflegungspauschale und sonstige Ausgaben. Für manche Beitragszahler ist das sicher eine Summe, die Überlegungen fordert und schwer zu stemmen ist.

Austragen müssen es die Eltern

Auf der anderen Seite steht die Stadt. Auch dort ist man sicher im Bilde um die finanzielle Situation einiger Gebührenzahlender, für die die Erhöhung nicht ohne Abstriche an anderen Enden zu tragen ist. Die Stadt entscheidet schließlich, es ist ein Entgegenkommen zu den Betroffenen, jetzt verschiedenste Modelle gemeinsam zu erörtern. Aber klar ist, man hat es seitens der Entscheidungsträger versäumt, hier früher zu reagieren. Jetzt ist man gezwungen, sofort weniger moderate Erhöhungen anzustreben, um die damit geplanten Kostendeckungen zu halten. Austragen tun das die zahlenden Eltern, leider. Immerhin: Man hat von der Situation gelernt, künftig sollen die Beiträge regelmäßiger evaluiert werden.

Von Vanessa Gregor