Rathaus-Umzug: Neue Räume mit Fahrstuhl für Altenburger Behörden mit viel Bürgerkontakt

Die Altenburger Stadtverwaltung startet die nächste Phase ihres Standort-Umbaus. Nachdem 2019 bereits der Kunstturm geräumt wurde, steht nun der Auszug aus dem Johannisgraben 4 an. Die Ordnungsbehörde samt Einwohnermeldeamt zieht in die direkte Nachbarschaft des Rathauses – in die Obergeschosse des Sparkassengebäudes am Kornmarkt. Auch die Wirtschaftsförderung soll dort eventuell Platz finden.

Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) bestätigte entsprechende Umzugspläne am Freitag auf OVZ-Nachfrage. „Ich bin froh, dass es gelungen ist, so nah am Rathaus eine moderne Anlaufstelle für die Bürger einrichten zu können. Die Ordnungs- und Meldebehörden sind stark frequentiert. Nun haben wir in diesem Bereich auf einen Schlag eine barrierefreie Verwaltung.“

Stadtverwaltung mietet zwei Etagen

Der Mietvertrag der Stadtverwaltung bezieht sich aufs erste und zweite Obergeschoss des Gebäudes am Kornmarkt 1. Die Etagen sind per Fahrstuhl erreichbar, klimatisiert und vergleichsweise modern ausgestattet. Schließlich ist das Objekt erst im Jahr 2003 fertiggestellt worden. Im ersten Obergeschoss befindet sich eine Art Foyerbereich. „Dort soll ein kleiner Bürgerservice etabliert werden, wo einfache Behördenkontakte erledigt werden können“, schildert Neumann. Die Nettomiete beläuft sich auf 5500 Euro und ist im Verwaltungshaushalt dargestellt. „Da in die neuen Räume nicht investiert werden muss, spart die Verwaltung diesbezüglich erheblich“, betont Neumann.

Der Einzug ist fürs Frühjahr 2021 geplant, zwischen April und Juni. Rund zehn Jahre soll das Referat Ordnungs-, Melde- und Personenstandswesen an dieser Adresse bleiben. So lange werde es dauern, bis für das Rathaus, das gerade notsaniert wird, ein umfassender Sanierungsplan steht und finanziell untersetzt ist. „Das Ziel ist perspektivisch, die Gesamtverwaltung im sanierten Rathaus zu konzentrieren.“ Der Kornmarkt 1 diene als eine Übergangslösung.

Sparkassenfiliale bleibt und wird erweitert

Die Sparkasse bleibt trotzdem weiterhin vor Ort – im kompletten Erdgeschoss. Die Filiale dort wird um den Bereich des Ladengeschäftes erweitert, das am 30. Juni geschlossen hat (die OVZ berichtete). So entstehe im Parterre zusätzlicher Platz für Kundenberatungsräume, berichtet auf Anfrage der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Altenburger Land, Bernd Wannenwetsch.

Der Bereich Firmen- und Immobilienkunden zieht an den Sparkassen-Hauptsitz in der Wettinerstraße. „Und somit wieder zurück an den ursprünglichen Standort.“ Dadurch würden Arbeitsbereiche des Kreditinstitutes, die ohnehin zusammenarbeiten, wieder zusammengeführt, erklärt Wannenwetsch. An den nötigen räumlichen Ressourcen mangele es in der Wettinerstraße nicht. Personelle Einschnitte seien mit dem Umzug nicht verbunden. Angestrebt werde lediglich eine bessere Nutzung der Immobilien-Kapazitäten.

Von Kay Würker