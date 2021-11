Rattenplage: Altenburger Stadtverwaltung will jetzt Abhilfe schaffen

Altenburg

Er ist im Anmarsch, der Rattenfänger von Altenburg. Er soll dem Schauspiel wuselnder und fiepender Langschwänze ein Ende bereiten, das seit Monaten den Anwohnerinnen und Anwohnern in der Pauritzer Straße Unbehagen bereitet. „Die Stadtverwaltung hat einen professionellen Schädlingsbekämpfer beauftragt, der dem Problem zu Leibe rücken wird“, kündigte Rathaussprecher Christian Bettels auf OVZ-Nachfrage an. Der Handlungsbedarf sei definitiv erkannt.

Eine frohe Botschaft für all jene, die in direkter Nachbarschaft der Rattenplage leben. Wie berichtet, flitzen die Ratten in der Pauritzer Straße sowohl nachts als auch am Tage über Wege, Parkplätze und brach liegende Flächen. Betroffen ist konkret der Bereich am Abzweig der Glockengasse. Die Nager haben sich dort in großer Zahl eingerichtet und vermehrt. Unterschlupf finden sie augenscheinlich vor allem auf einem ungenutzten Grundstück gleich neben der Glockengasse. Zahlreiche Löcher im Boden – auch ein großes auf dem Gehweg der Gasse – künden davon.

Rattenbekämpfung ab nächste Woche

„Dieses Grundstück ist städtisch, und damit sind wir zuständig“, berichtet Christian Bettels über Erkenntnisse im Rathaus. „Wir haben uns insofern gekümmert und einen Profi kontaktiert. Der bereits mündlich erteilte Auftrag geht ihm jetzt noch schriftlich zu. Es ist davon auszugehen, dass er nächste Woche mit der Rattenbekämpfung startet.“

Wie genau das Problem gelöst werden soll, konnte der Rathaussprecher noch nicht sagen. Unklar ist zudem, ob die Maßnahme auf dem Stadt-Grundstück ausreicht oder auch Unterschlupf-Möglichkeiten der Ratten auf Nachbar-Arealen einbezogen werden müssen. „Wir gehen aber davon aus, dass der auf unserer Fläche regelmäßig illegal abgeladene Abfall zur Verstärkung der Plage beiträgt“, sagte Bettels. Und appelliert: „Um dem Rattenproblem beizukommen, muss Schluss sein mit herumliegendem Müll.“

Von Kay Würker