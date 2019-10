Raub am Bahnhof: Altenburger wartet im Gefängnis auf neuen Landgericht-Termin

Altenburg

Wer schwänzt, muss büßen: Weil er im Juli den Prozess wegen schweren Raubes, Körperverletzung, Diebstahl und Sachbeschädigung gegen sich unentschuldigt platzen ließ, sitzt ein Altenburger nun im Gefängnis. Wie die Sprecherin des Landgerichts Gera, Simone Ilian, auf OVZ-Nachfrage sagte, sei der damals von der 2. Strafkammer unter Leitung von Richter Berndt Neidhardt erlassene Haftbefehl inzwischen vollstreckt. Demnach wurden dem Angeklagten bereits am 12. September die Haftgründe mitgeteilt.

Angeklagter unterstreicht Fluchtgefahr durch Verhalten

Diese bestehen neben der Schwere der ihm vorgeworfenen Taten vor allem aus Verdunkelungs- beziehungsweise Fluchtgefahr, die er mit seinem unentschuldigten Fehlen bei der ersten Verhandlung unterstrich. Hinzu kommt, dass der 20-Jährige als schwer erreichbar gilt und öfter seine Aufenthaltsorte wechselt, weswegen ihn die Polizei bereits am Verhandlungstag, dem 11. Juli, nicht finden konnte. Daraufhin erließ Richter Neidhardt den Haftbefehl gegen Altenburger, der nicht zum ersten Mal einem Prozessauftakt fernblieb.

Nun wird am 20. Januar verhandelt

Einen neuen Termin gibt es inzwischen auch schon. Laut Ilian muss sich der Skatstädter nun am 20. Januar 2020 vor der 2. Strafkammer verantworten. Dem mehrfach Vorbestraftem wird dabei vorgeworfen,im Frühjahr 2018 einen Mann nahe des Altenburger Bahnhofs ausgeraubt zu haben. Dabei soll eine Pistole zum Einsatz gekommen sein, mit der der Geschädigte bedroht und schwer am Kopf verletzt worden sein soll. Im Anschluss soll der Angeklagte mit dem Koffer des Opfers geflüchtet sein.

Neben Raub weitere Delikte in Ponitz

Außerdem geht es um einen Diebstahl aus einem Kiosk in Ponitz und anschließender Beschädigung am dortigen Bahnhof, was sich wiederum im Sommer des Vorjahres zugetragen haben soll. Durch Steinwürfe und rohe Gewalt sollen dabei Glasverkleidung von Informationstafeln beschädigt sowie die Lampe in der Unterführung heruntergerissen worden sein. Sachschaden: etwa 1000 Euro.

Von Thomas Haegeler