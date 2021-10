Rauch in Altenburger Rousseaustraße – Feuerwehr rettet Katzen

Altenburg

Helle Aufregung im Altenburger Dichterviertel: Am Donnerstagnachmittag drang Rauch aus einer Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Rousseaustraße. Eine aufmerksame Nachbarin wählte daraufhin kurz vor 16 Uhr den Notruf, wie der Chef der Berufsfeuerwehr, Meik Zimny, wenig später mitteilte. Da sie einen Brand vermutete und nicht wusste, wo die Mieterin war, sei man zunächst von einer vermissten Person ausgegangen.

Angebranntes Essen – Rassekatzen vor Qualm gerettet

Entsprechend groß war das Aufgebot der Altenburger Wehren, die mit sieben Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, und etwa 20 Einsatzkräften ausrückten. Mit Polizei und Rettungsdienst kam man gar auf 27 Leute. Vor Ort habe sich der Verdacht aber zum Glück nicht bestätigt, sagte Zimny. „In der Wohnung war kein Feuer, nur angebranntes Essen.“ Dafür fand die Feuerwehr neben der Bewohnerin und einer Verwandten noch zwei teure Nacktkatzen und rettete die Rassetiere aus den verqualmten Räumen.

Wegen der ganzen Aufregung hatte die Verwandte der Mieterin laut Zimny allerdings zwischenzeitlich Kreislaufprobleme und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Gegen 16.40 Uhr war das Schlimmste überstanden und die Einsatzkräfte rückten ab. Damit kehrte in der Rousseaustraße wieder Ruhe ein.

Von Thomas Haegeler