Raus aus der miesen Corona-Stimmung im Altenburger Land – aber bitte mit Bedacht

Altenburg

Es waren am Wochenende viele auf den Beinen. Sie bevölkerten die wieder geöffneten Freisitze und Biergärten, genossen die Sonne und die wiedergewonnenen Ausflugsziele. Oder sie unternahmen einen Sonntagsspaziergang durch die Altenburger Innenstadt. Dabei haben die einen mit den anderen einiges gemeinsam: Sie wollen raus aus der miesen Corona-Stimmung. Und sie setzen darauf, dass das in Gesellschaft besser geht als allein.

OVZ-Redakteur Kay Würker. Quelle: Mario Jahn

Das ist nachvollziehbar. Die zum Teil gravierenden Einschnitte in den Alltag haben Spuren hinterlassen, von Frust bis hin zu existenzieller Not. Der Corona-Lockdown hat Menschen reihenweise an psychische oder wirtschaftliche Abgründe geführt. Während die unmittelbaren Gesundheitsfolgen einer Covid-19-Erkrankung angesichts der bislang 61 Infizierten im Altenburger Land so gut wie gar nicht wahrnehmbar waren, strapazierten die Folgen der Vorsichtsmaßnahmen umso mehr. Kein Wunder, dass da die Sorge um die Zukunft des Landkreises größer ist als die Angst vor einer Ansteckung. Die Folgen des Lockdowns werden erst in den nächsten Wochen komplett sichtbar werden. Gut möglich, dass ein Teil der Gastwirtschaften im Altenburger Land die Zwangspause nicht überlebt. Denn auch jetzt sieht es um die Lokale, trotz des Frühlingserwachens am Wochenende, nicht rosig aus. Die Platzzahlen sind halbiert, größere Feiern storniert, Hygiene steht vor Gemütlichkeit.

Kein Grund für Leichtfertigkeit

Es werden ohne Frage weitere Lockerungen nötig sein. Doch eine darf keinesfalls Platz nehmen: die Leichtfertigkeit. Trotz großer Übereinstimmung unter denen, die da am Wochenende auf den Beinen waren: Es gibt Unterschiede, nicht nur in der Intention. Der bedeutendste liegt wohl in der verschieden ausgeprägten Bereitschaft, persönliche Interessen gegen das Wohl anderer abzuwägen. Wenn der Frust so weit führt, dass Corona-Gefahren als Spinnerei abgetan werden, dass Infizierte auf Quarantäne pfeifen und die eigene Grenzenlosigkeit stärker wiegt als die Gesundheit anderer, könnte die Situation kippen. Die vergangenen beiden Monate haben international gezeigt, wie schnell sich Intensivbetten in Krankenhäusern füllen, wenn die Lage binnen Wochen außer Kontrolle gerät. Die größten Verlierer eines neuerlichen Lockdowns wären nicht die Wochenend-Ausflügler, sondern Gastwirte, Hoteliers, Händler und andere Unternehmer, die gerade hoffen, sie hätten das Schlimmste überstanden.

Von Kay Würker