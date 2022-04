Razzia im Altenburger Plattenbau: Polizei findet Cannabisplantage im Schlafzimmer

Altenburg

Razzia in einer Wohnung in Altenburg: Nach umfangreichen Ermittlungen durchsuchten Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land am Dienstag die Räume eines 34-Jährigen wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln. Die Ermittler wurden prompt fündig: In einem Zimmer der Plattenbauwohnung, das eigentlich als Schlafzimmer dient, fanden sie eine professionell betriebene Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen samt prächtig gedeihenden Gewächsen. Darüber hinaus beschlagnahmten sie mehr als ein Kilogramm Marihuana, eine vierstellige Summe an Bargeld sowie Datenträger.

Der Wohnungsinhaber war während der Razzia nicht selbst vor Ort, wurde jedoch an seiner Arbeitsstelle durch Kräfte der Landespolizei Hessen vorläufig festgenommen. Er muss sich nun wegen des unerlaubten Anbaus von Cannabis in nicht geringer Menge verantworten. Seine Vorführung beim Haftrichter steht noch aus.

Von LVZ