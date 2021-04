Rechtswidrige Quarantäne? – Altenburger Anwalt wehrt sich gegen Anordnung

Altenburg

Der aktuell am Landgericht Gera laufende Prozess um den Mord in der Altenburger Pappelstraße bekommt einen Nebenschauplatz. Dabei geht es um die Rechtmäßigkeit von Quarantäne-Bescheiden wegen eines Corona-Falls bei der Verhandlung am 24. März. Deswegen bekamen laut dem Altenburger Rechtsanwalt Jens-Uwe Hummel, der einen der beiden Angeklagten vertritt, mehrere Prozessbeteiligte die Anordnung, sich häuslich zu isolieren. Allerdings nur jene, für die das Altenburger Gesundheitsamt zuständig ist. Die Geraer Behörde verzichtete demnach auf derlei Anordnungen.

Jurist sieht Skandal und droht mit Klage

„In dem Verhandlungssaal gibt es ein mit dem Gesundheitsamt Gera abgestimmtes Hygienekonzept“, erklärt Hummel anhand eigener Recherchen seinen Widerspruch gegen den Bescheid der Altenburger Behörde. „Daraus folgend sind die beteiligten Richter vom Gesundheitsamt Gera nicht als Kontaktperson Kategorie 1 eingestuft worden, sondern als Kategorie 2.“ Er hingegen, der zehn Meter weiter entfernt saß, sei – wie andere Teilnehmer aus dem Altenburger Land auch – in die Kategorie 1 eingestuft und über Ostern in zweiwöchige Quarantäne geschickt worden.

„Dies ist absurd und ein Skandal“, so der Jurist, der die Quarantäne-Anordnung daher für „grob rechtswidrig“ hält, ihre Aufhebung fordert und dem Landratsamt zudem Konsequenzen androht: „Darüber hinaus werde ich Sie persönlich auf Schadensersatz in Anspruch nehmen und Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung erstatten.“

Bescheide erst nach Quarantäne-Ablauf, Verfahren verzögert

Getan hat er das aber noch nicht. „Ich mache das, aber hätte gern erst mal eine Antwort“, sagt der 54-Jährige vor dem Hintergrund, dass er vor über einer Woche Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt hat, der zudem zweimal und erst einen Tag nach Ablauf der Quarantäne bei ihm eintraf. „Wenn ich der zuständige Mitarbeiter wäre, hätte ich angerufen, wenn ich jemand über Ostern in Quarantäne schicke.“

Abgesehen davon kämen die Bescheide „aus meiner anwaltlichen Erfahrung generell erst nach Ablauf“ der Quarantäne, moniert der Jurist und verwies auf mindestens zehn ihm bekannte Fälle, darunter auch Zeugen und andere Beteiligte am Mordprozess. Zudem sei durch die fragwürdige Anordnung das Verfahren weiter zurückgeworfen worden. Denn auch sein Mandant habe in Quarantäne gemusst, weswegen ein Termin mit ihm geplatzt sei.

Auch Anwaltskollege wundert sich, spart sich aber Widerspruch

Ähnliches berichtet Hummels Altenburger Kollege Carl Sommer, der den anderen Angeklagten vertritt. Auch ihm sei die Anordnung erst nach dem Ende der häuslichen Isolation zugegangen, sein Mandant sei ebenfalls in Quarantäne gewesen, weswegen „zwei geplante Haftbesuche zur Besprechung“ nicht stattfinden konnten, erklärt er auf Nachfrage. Widerspruch hat Sommer aber nicht eingelegt, obwohl auch er es seltsam findet, dass die Richter offenbar anders eingeordnet wurden. „Ich habe selbst verantwortlich gehandelt, mich isoliert, privat zwei Tests gemacht und einen beim Gesundheitsamt.“

Den Corona-Fall bei „einem Angehörigen des Landgerichts“, der an besagter Verhandlung teilgenommen hat, hatte die Behörde seinerzeit selbst bestätigt und alle Prozessbeteiligten informiert. Eine LVZ-Anfrage, ob es Kontaktpersonen gab, die nicht in Quarantäne mussten, blieb am Donnerstag aber unbeantwortet.

Von Thomas Haegeler