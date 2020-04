Recyclinghöfe im Altenburger Land: Beschränkungen bleiben

Altenburg

Die Zeit zu Hause wird von vielen Menschen zum Aufräumen, Aussortieren und Werkeln in Wohnung, Haus und Garten genutzt. Klar, das dabei Abfälle anfallen und die entsorgt werden wollen. Doch wer in den vergangenen Tagen Sperrmüll, Schrott oder Grünschnitt loswerden wollte, musste viel Zeit mitbringen. Auf den Recyclinghöfen im Altenburger Land kam es wegen der angeordneten Kontaktsperre vielerorts zu Staus und langen Wartezeiten.

Regelung für viele nicht nachvollziehbar

Die Bestimmungen des Landratsamts sehen vor, dass jeder Anlieferer einzeln auf den Recyclinghof gelassen werden muss. Das rief bei nicht wenigen Verwunderung hervor. Gerade im Fall von großflächigen Anlagen wie dem Recycling-Zentrum in Altenburg kann die Regelung nicht unbedingt nachvollzogen werden, ist auf dem großen Gelände doch viel Platz vorhanden. Auf OVZ-Anfrage bekräftigte das Landratsamt seine Entscheidung jedoch und erklärte, dass die Bürger in der Regel bereits zu zweit in einem Wagen kommen würden. Hinzu kämen die drei Mitarbeiter vor Ort. „Diese fünf Menschen müssen und sollen auch im Recyclingzentrum Altenburg den vorgeschriebenen Mindestabstand halten“, so Jörg Reuter vom Landratsamt.

Die vorgeschriebenen zwei Meter Abstand müssen im Recyclingzentrum Leipziger Straße eingehalten werden. Deshalb können Anlieferer nur einzeln auf das Gelände fahren. Quelle: Mario Jahn

Sicherheit der Bürger und Mitarbeiter hat Vorrang

Erschwert werde die Situation dadurch, dass meist nicht nur Grünschnitt, sondern verschiedene Müllsorten gebracht würden und diese auf dem Hof in unterschiedlichen Containern getrennt entsorgt werden müssen. Ist Hausmüll dabei, müsse dieser zudem gewogen werden, heißt es in der Erklärung des Landratsamts. „Bei mehreren Fahrzeugen auf dem Hof könnten dann die Abstände nur noch schlecht eingehalten und kontrolliert werden. Weil es aber um die Sicherheit der Bürger und der Mitarbeiter geht, ist die Entscheidung gefällt worden, einheitlich immer nur ein Fahrzeug auf die Gelände zu lassen“, so Reuter.

Müllentsorgung erst nach Corona

Diese Regelungen gelten nicht in ganz Thüringen. Für die Umsetzung der vom Ministerium herausgegebenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus seien die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig, informierte die Pressestelle des Thüringer Sozialministeriums. Das Landratsamt Altenburger Land bekräftigt indes seine dringende Bitte, die Abgabe von Sperrmüllgegenständen, Elektroaltgeräten oder Schrott über die Recyclinghöfe möglichst auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und vorerst zwischenzulagern.

Von Lilly Günthner