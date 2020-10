Reformationsbrötchen in Altenburg: So backen die verschiedenen Bäcker

Altenburg

Es ist wieder diese Zeit im Jahr: In den Bäckertheken muss ein bisschen Platz geschaffen werden für etwas, das nur temporär in der Auslage lockt: das Reformationsbrötchen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt das Hefegebäck in der Zeit um den namensgebenden Reformationstag aus und soll wahrscheinlich die Lutherrose symbolisieren, das Siegelzeichen Martin Luthers.

Ungewöhnliche Form: komplett rund

Weizenmehl, Orangeat, Zitronat – und ganz wichtig: Rum. Die Reformationsbrötchen der Bäckerei Laudenbach in der Sporenstraße bestechen durch einen fluffig leichten Stollenteig, der durch die beigefügten Mandeln einen Hauch von Marzipan mitbekommt. Die Form ist etwas ungewöhnlich für das Reformationsbrötchen: komplett rund, in der Mitte thront ein Klecks Erdbeermarmelade. Spritzer von Zuckerglasur runden das Gebäck optisch ab.Der Preis liegt auch in diesem Jahr konstant bei 1,10 Euro. Die Bäckerei Laudenbach bietet das herbstgebundene Teilchen schon rund drei Wochen vor dem Reformationstag an und nimmt es nach dem gleichnamigen Feiertag wieder aus dem Sortiment.

Form erinnert an einen Schmetterling

Auch die Bäckerei Strobel am Markt setzt auf einen leichten Teig, der an den Stollen erinnert: Hefeteig mit Milch und Butter, darin ebenfalls Zitronat, Orangeat, Mandeln, Korinthen. Die Form orientiert sich hier wieder mehr an der ursprünglichen, an der Lutherrose. Der Einfachheit halber ist das Gebäck jedoch an vier Seiten aufgeschnitten und wirkt mit der dunklen Erdbeermarmelade in der Mitte fast wie ein Schmetterling. Zur Verzierung setzt die Bäckerei Strobel auf großzügig verteilten Puderzucker.

Der Kostenpunkt liegt bei 1,45 Euro und damit leicht höher als im vergangenen Jahr. Von Ende September an findet sich das süße Teilchen in der Theke und die Bäckerei lässt das Angebot langsam in der ersten Novemberwoche auslaufen.

Variation: Kirschfüllung für fruchtigen Geschmack

Die Bäckerei und Konditorei Stölzel hat das traditionelle Rezept etwas abgeändert: Statt der Marmelade findet sich in der Mitte des blütenförmigen Gebäcks eine Kirschfüllung, um etwas Variation hineinzubringen. Ansonsten orientiert sich der Teig ebenfalls am Stollen: Zitronat, Orangeat, Mandeln und das Fenchelgewürz, um dem Gebäck seine charakteristische Note zu verleihen. Die vielen verschiedenen Zutaten fördern den intensiven Geschmack. Mit 1,50 Euro pro Stück liegt der Preis stabil wie im vergangenen Jahr. Ab drei Wochen vor dem Reformationstag bietet die Bäckerei Stölzel das Gebäck in ihren Filialen an und schließt dabei noch den Sonntag nach dem Feiertag ein.

Verzierung der Wahl: Puderzucker

Auch die Bäckerei Schulze in Fockendorf ist ganz traditionell, was den Teig angeht: leichter Stollenteig mit Rosinen, Zitronat, Orangeat und gehackten Mandeln, vierseitig eingeschnitten. Nach dem Backen kommen noch Butter und Kristallzucker drüber. Wenn das abgekühlt ist, wird mit Puderzucker verziert. Auch die Bäckerei Schulze bietet das Gebäckstück schon vor dem Feiertag Ende Oktober an.

