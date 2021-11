Regalcheck mit Wunschzettel im Altenburger Land: Einige Weihnachtsgeschenke werden knapp

Altenburg/Schmölln

Normalerweise ist mein achtjähriger Oskar kein Freund des handgeschriebenen Wortes und auch der Malerei frönt er nur, wenn’s sein muss. Für den Weihnachtsmann zum Beispiel. „Schau mal, Mama“, wedelt er am späten Sonntagnachmittag mit dem kunstvollen Ergebnis vor meinem Gesicht herum. „Ich hab’ mal aufgeschrieben, was ich mir alles wünsche.“ Ich lese was von Switch, Lego und Eisenbahnbuch. Ah ja, sehr vorausschauend, das Kind, schon jetzt damit um die Ecke zu kommen. Denn auch wenn Weihnachten noch gut einen Monat entfernt ist, verheißen die stetigen Nachrichten von Lieferschwierigkeiten und Engpässen nichts Gutes. Höchste Zeit für einen Abgleich von Wünschen und Wirklichkeit. Werden für Oskar im Altenburger Land die Geschenke knapp?

Elektronik: Alles da, aber nicht in allen Ausführungen

Als wir Matthias Schmidt vorm Konsolenregal treffen, wirkt er sehr entspannt. Als Verkaufsleiter bei Expert Jäger in Altenburg hat er die Ecken mit den besonders gefragten Waren immer im Blick. Ob Smartphones, DVDs oder Büroausstattung – alles da, sagt er. „Wir sind so gut aufgestellt, dass wir eine breite Masse an Produkten bieten können“, versichert der Experte.

Das war nicht immer so. Im April waren zwischenzeitlich die Computer-Drucker knapp, anschließend die Druckertinte. Im Sommer gab es mangels Mikrochips Engpässe bei Geschirrspülmaschinen. Doch das sei jetzt kein Thema mehr.

Verkaufsleiter Matthias Schmidt kann bei Expert Jäger aktuell noch die meisten Elektronik-Wünsche erfüllen Quelle: Mario Jahn

Wobei auch im Moment nicht alles im Regal liegt. So gibt es die Playstation vorrätig – das sei aber ein altbekanntes Phänomen. „Die muss man grundsätzlich vorbestellen, weil die nie ausreichend vorhanden ist“, betont Schmidt. Und generell gelte in diesen Zeiten: Je konkreter der Wunsch nach einem ganz bestimmten Modell, Farbe oder Ausführung, desto höher die Wahrscheinlichkeit möglicher Lieferschwierigkeiten. Matthias Schmidts Tipp gegen Geschenkefrust: „Am besten nicht mehr lange warten mit dem Geschenke shoppen und ein bisschen flexibel sein, sollte ein Produkt nicht direkt verfügbar sein.“ Immerhin: Oskars ersehnte Nintendo-Switch-Videospielekonsole ist zu haben.

Spielzeug schon jetzt ausverkauft

Also, weiter geht’s. Ab zur Drogerie Müller. Oskar stürmt mit dem noch fast druckfrischen Spielzeugkatalog der Saison in der Hand hinauf in den ersten Stock, um Listenplatz eins seines Wunschzettels aus nächster Nähe zu betrachten. Aber nichts. Kein Güterzug-Set weit und breit im großen Lego-Regal. „Tut uns leid, aber laut System sind aktuell keine mehr auf Lager. Du kannst dich nur auf eine Warteliste setzen lassen“, versucht eine Mitarbeiterin ihn zu trösten.

Oskar ist traurig. Der gewünschte Lego-Güterzug ist bereits ausverkauft. Quelle: Mario Jahn

Verfügbar ab Januar

Bei weitem nicht das einzige Spielzeug, das mit „demnächst wieder lieferbar“ im Regal markiert ist. „Wir merken die aktuellen Lieferschwierigkeiten in allen Sortimenten.“ Dabei sei das Weihnachtsgeschäft doch noch gar nicht richtig losgegangen, merkt die Verkäuferin ratlos an. Was und in welchen Mengen wann nachgeliefert wird – ungewiss. „Im Computer sind bereits viele Sachen mit „01/2022“ gelistet.“

Auch bei den Gesellschaftsspielen tun sich Lücken auf. Anders als in der Elektronikbranche, wo immer die neuesten Modelle am gefragtesten seien, sei das bei den Spielwaren viel unvorhersehbarer, merkt ein anderer Mitarbeiter an. „Es gibt Spiele, die gehen jedes Jahr aufs Neue gut. ,Das verrückte Labyrinth’ zum Beispiel, ,Sagaland’ oder auch die wieder aufgelegten DDR-Klassiker. Aber was von den Neuerscheinungen zum Renner wird, kann jetzt noch keiner sagen.“ Das wird der Einkaufsbummel kurz vorm Fest zum Vabanquespiel.

Genug Lesestoff vorhanden

Zum Glück hat Oskar auch Gedrucktes auf dem Wunschzettel. In der Schmöllner Buchhandlung Goerke laut die Botschaft: Alles im grünen Bereich. So fast. „Wir haben den neuesten Krimi von Sebastian Fitzek oder den neuen Nele Neuhaus natürlich da“, versichert Inhaberin Kristin Mielke. Zwar nicht in riesiger Stückzahl, aber unabhängig vom Genre (nach)bestellbar. Insgesamt habe sie vorsichtiger eingekauft, merkt die Buchhändlerin an, denn mit dem Geschenkeklassiker Buch verhalte es sich wie mit Kinderspielzeug. „Welche Werke besonders gefragt sein werden, ist immer auch ein bisschen Überraschung.“ Oskars Wunschlektüre, das Lego-Eisenbahn-Buch von Holger Matthes, könne auf jeden Fall pünktlich unterm Baum liegen.

Kristin Mielke, Inhaberin der Schmöllner Buchhandlung Goerke, hat zahlreiche gedruckte Geschenk-Ideen auf Lager. Quelle: Maike Steuer

Auswahl an Kalendern geschrumpft

Für regelmäßig enttäuschte Gesichter bei der Kundschaft sorge aktuell vielmehr eine andere Produktgruppe: die Jahreskalender für 2022. Die hätten klar an Vielfalt und Auflagenstärke eingebüßt, hat Kristin Mielke festgestellt und erklärt: „Durch den langen Lockdown ab kurz vor Weihnachten ist den Verlagen letztes Jahr der größte Teil ihres Geschäfts weggebrochen.“ Entsprechend habe die Branche reagiert, hätten Verlage sich neu aufgestellt oder weniger gefragte Kalender gar nicht erst gedruckt. „Eine Kundin zum Beispiel hat immer einen Katzenkalender im extragroßen A3-Format gekauft. Den gibt es dieses Jahr nicht mehr.“

Gutscheine oder Geldgeschenke als Alternative

Allen Angsthasen unter den Leseratten rät Kristin Mielke zum Hamsterkauf: „Bücher fressen kein Brot. Die kann man auch jetzt schon kaufen und zwar ganz entspannt.“ Wobei sich auch in Oskars Fall jedes fehlende Häkchen hinter so manchem Wunsch kompensieren ließe: mit einem Gutschein oder barer Münze. Laut Handelsverband Deutschland sind das die beliebtesten Geschenkalternativen. Und die Allerliebsten beschenkt man einfach mit dem Wertvollsten: Zeit.

