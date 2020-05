Regelbetrieb ab 18. Mai in den Kitas des Altenburger Landes? Das wird so schnell nichts

Altenburg

Die Botschaft hat viele Eltern hoffnungsvoll aufhorchen lassen: Ab 18. Mai dürfen Kindertagesstätten in Thüringen in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen. Die Betreuung, die rund zwei Monate lang nur im Notbetrieb und damit nur für wenige Knirpse lief, soll wieder für alle starten. Konkret heißt das: Der Kita-Besuch der Jüngsten soll nicht länger vom Beruf der Eltern abhängig sein.

Doch der Zeitplan, den Gesundheitsministerin Heike Werner und Bildungsminister Helmut Holter (beide Linke) am Dienstag verkündeten, sorgt am Folgetag erst einmal für offene Fragen und geschäftiges Treiben in Kitas und Behörden. Noch am 7. Mai hatte das Bildungsministerium den schrittweisen Übergang von Notbetreuung zu Regelbetrieb für den 2. Juni in Aussicht gestellt. Ab dem 18. Mai, so hieß es damals, sollte es lediglich eine Erweiterung der Notbetreuung geben – auf Vorschulkinder und ihre Geschwister.

Kita Spatzennest nutzt Turnhalle als Gruppenraum

Auf diese Erweiterung sind die Kita-Träger vorbereitet – so auch die Volkssolidarität im Altenburger Land. In deren Altenburger Kita Spatzennest werde sich die Zahl der betreuten Kinder am Montag verdoppeln – von derzeit 45 auf dann 90, berichtet Kreisverbands-Geschäftsführer Volker Kibisch. In der Kita Mischka steigt die Zahl von 20 auf 60. „Wir haben dafür alle verfügbaren Räumlichkeiten vorbereitet“, schildert Kibisch. „Sogar die Turnhalle am Spatzennest ist jetzt ein mit Spielgeräten eingerichteter Gruppenraum.“

Von ihren ursprünglichen Kapazitäten – 160 beziehungsweise 90 Knirpse – sind die beiden Kindergärten aber weit entfernt. „Es tut uns leid, dass wir bis auf Weiteres nicht allen Eltern etwas anbieten können, aber die Hygieneauflagen setzen uns Grenzen in der Raumnutzung.“

Jetzt geht es um die Quadratmeter

Hinzu kommt: Die bisher geltende Maximalgröße von zehn Kindern pro Gruppe gilt ab Montag nicht mehr. Für Kindergärten werde es einen Quadratmeterschlüssel als Empfehlung an die Träger geben, teilte Minister Holter mit: mindestens sechs Quadratmeter pro Kind bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, mindestens vier pro Kind ab drei Jahren. Das sind je Kind ein bis eineinhalb Quadratmeter mehr als in Vor-Corona-Zeiten, so dass voraussichtlich nicht mehr alle Steppkes gleichzeitig ins Haus passen.

Die Verantwortung, unter welchen Voraussetzungen die Kitas in den Regelbetrieb starten dürfen, welche Einschränkungen und Auflagen es gibt, liegt nun beim Landratsamt. Die Kreisbehörde soll die nötigen Hygienepläne mit den Kitas abstimmen, wartete am Mittwoch aber zunächst auf die Hygienevorschriften des Landes.

Abstriche in der Betreuung

Zu regeln sind auch sogenannte Wechselmodelle: Weil die meisten Einrichtungen ihre ursprünglichen Kapazitäten nicht erreichen werden, jedoch laut Holter „alle Kinder wieder gleichberechtigt in den Kindergarten gehen“ sollen, wird es im Regelbetrieb in den Betreuungszeiten Abstriche geben, wird stunden-, tage- oder wochenweise gewechselt. Das gilt dann auch für „diejenigen, die bisher vollen Zugang zur Notbetreuung hatten“, fügt Holter an.

Das klingt nach Klärungsbedarf. Mit der Folge, dass eine Rückkehr in den Regelbetrieb schon am 18. Mai für die meisten Kitas im Altenburger Land unwahrscheinlich ist. So teilt beispielsweise die Stadt Schmölln für ihre Einrichtungen mit, dass auch nächste Woche an der erweiterten Notbetreuung bis auf Weiteres festgehalten werde – dann aber mit Vorschulkindern und deren Geschwistern.

„Die Entscheidung hat uns überrollt“

Auch die Arbeiterwohlfahrt als größter freier Kita-Träger im Landkreis rechnet mit einer Umstellung auf Regelbetrieb voraussichtlich nicht vor Pfingsten. „Die Entscheidung des Ministers hat uns überrollt“, sagt Cornelia Schulze, Bereichsleiterin Kindertagesstätten bei der Awo. „Wir Träger und der Landkreis brauchen jetzt Zeit, um für die Eltern und Kinder unter diesen schwierigen Umständen die besten Lösungen finden.“

So ist auch für die fünf Kitas in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Rositz unklar, wann der Notbetrieb endet – definitiv aber noch nicht am Montag, legt sich VG-Vorsitzende Anja Dallek fest. „Ich war heute Vormittag im Gespräch mit den Leiterinnen der Einrichtungen. Wir wissen noch gar nicht, wo wir anfangen sollen. Der 2. Juni als Starttermin für den eingeschränkten Regelbetrieb war realistisch, der 18. Mai ist utopisch.“

Ärger in Aussicht

Der abrupte Kurswechsel der Landesregierung werde zum Problem: Wenn plötzlich nicht mehr Gruppengrößen, sondern Raumgrößen maßgeblich sind, müsse komplett neu strukturiert werden. Auch personell stoße man an Grenzen. „Die Öffnungszeiten von 6 bis 17 Uhr werden wir nicht beibehalten können. Und die Betreuungszeiten der Kinder werden wohl von Kita zu Kita variieren, weil die Räumlichkeiten unterschiedlich sind.“ Anja Dallek rechnet mit Ärger seitens der Eltern – und kann das gut verstehen. „Der Druck auf die berufstätigen Mütter und Väter wächst. Da schwindet irgendwann das Verständnis.“

Von Kay Würker