Regen-Rückhaltebecken in Lehma schäumt und stinkt: Behörde sucht nach Verursacher

Treben/ Lehma

„In unserem Regen-Rückhaltebecken gärt und brodelt es. Heute ist es kaum auszuhalten“, berichtet der Lehmaer Matthias Hillmar. Wo am Rande des Trebener Ortsteils nur Regenwasser stehen dürfte, riecht es Ende letzter Woche eindeutig nach Gülle. Auf der Flüssigkeit im Becken liegt ein trüber Film, teilweise sind weiße Blasen zu sehen.

Matthias Hillmar ist nicht der einzige Lehmaer, der bereits seit rund zwei Wochen unter dem Güllegestank leidet, wie er selbst sagt. Anfangs habe er vermutet, dass gerade Jauche auf den umliegenden Feldern ausgebracht wurde. Doch der üble Geruch kommt aus dem Regen-Rückhaltebecken und zwingt Anwohner phasenweise, die Fenster zu schließen. „Es wird jeden Tag schlimmer“, macht Hillmar seinem Ärger Luft.

Untere Wasserbehörde und ZAL ergreifen Sofortmaßnahmen

Am vergangenen Freitag habe er deshalb den Trebener Bürgermeister informiert. Der wiederum schaltete die Untere Wasserbehörde ein. Diese machte sich am Montagvormittag gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband Altenburger Land (ZAL) ein Bild von der Lage vor Ort.

Wie aus dem Landratsamt zu erfahren war, werden Sofortmaßnahmen ergriffen. Zum Ersten wird der Überlauf vom Rückhaltebecken in den Lehmaer Bach verschlossen, um eine Verunreinigung des Gewässers zu verhindern. Weiterhin soll das Becken schnellstmöglich gereinigt werden, um die Geruchsbelästigung zu beenden.

Die Suche nach dem Verursacher dauere indes noch an. Um ihn zu ermitteln, öffnet der ZAL laut Werkleiter Lars Merten Gullydeckel und kontrolliert den Abwasserverlauf in den Schächten. „Das Rückhaltebecken ist unsere Anlage, angedacht für das Oberflächenwasser aus dem Gewerbegebiet“, erklärt Merten.

„Regenwasser wird intern bei uns aufgefangen“

Das Gewerbegebiet an der Landesstraße zwischen Lehma und Wintersdorf ist unter anderem Standort der Biogasanlage. Der Lehmaer Matthias Hillmar vermutet, dass die Verunreinigung im Regen-Rückhaltebecken aus dieser Anlage kommen könnte. Hillmar zufolge führt ein Abwasserrohr vom Gewerbegebiet bis ins Rückhaltebecken. Betreiber der Biogasanlage ist seit 1. März die Balance Erneuerbare Energien GmbH mit Sitz in Leipzig. Und von dort kommt auf OVZ-Nachfrage sofort das Dementi: „Wir stellen zu jeder Zeit sicher, dass keine externe Ausleitung von verunreinigtem Regenwasser aus der Biogasanlage stattfindet“, teilt Anlagenmanager Michael Göbel auf Anfrage mit.

„Regenwasser wird intern bei uns aufgefangen und wieder dem Kreislauf zugeführt“, erklärt Göbel. Zwar habe die Biogasanlage am 6. Juli an die Untere Wasserbehörde einen Störfall gemeldet, aber laut Göbel gab es nur einen geringfügigen Austritt an Flüssigkeit aufs Gelände und der betroffene Boden sei auch abgetragen worden. „Es hat nichts das Gelände verlassen.“

Derzeit sei man aufgrund der Anfrage der OVZ mit der Unteren Wasserbehörde zwecks Unterstützung bei der Ursachenforschung in Kontakt.

Weißer Schaum liegt auf der Oberfläche des Regen-Rückhaltebeckens in Lehma. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber