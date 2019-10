Viel versprechender Auftakt am Wahlsonntag in Thüringen: Rund 31,2 Prozent der Wahlberechtigten zur Landtagswahl haben bis 12 Uhr bereits ihre Stimme abgegeben. Allerdings lässt läuft es in manchen Wahllokalen auch sehr ruhig an, wie etwa in Schmölln. Die Ergebnisse aus dem Altenburger Land gibt es ab 18 Uhr online im OVZ-Wahl-Spezial.