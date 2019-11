Altenburg

Die Fraktion der Regionalen im Kreistag fordert eine Senkung der Kreisumlage. Wie Fraktionschef Klaus-Peter Liefländer in einer Pressemitteilung erklärte, setze man sich für eine Reduzierung um 2,5 Prozentpunkte ab diesem Jahr ein. Demnach soll die Umlage, die das Altenburger Land von seinen Kommunen verlangt, von derzeit 4o Prozent auf 37,5 Prozent sinken. Der Gemeinde- und Städtebund hatte jüngst eine Absenkung auf 35 Prozent gefordert.

Finanzsituation des Kreises mit positiver Entwicklung

„Im Kreishaushalt sind im Gegensatz zu vergangenen Jahren durchaus Spielräume vorhanden, die nicht einseitig für die Interessen des Kreises, sondern auch zugunsten der Kommunen genutzt werden sollten“, begründete Liefländer den Vorstoß. „Der Kreishaushalt hat sich 2018 und 2019 unerwartet positiv entwickelt und der Trend geht weiter.“ Demnach seien 2018 zwei Millionen Euro in die Kreisrücklage geflossen. Auch brauchte man einen geplanten Kredit von 1,6 Millionen Euro nicht.

Auch dieses Jahr braucht der Kreis laut Liefländer keine Mittel aus der Rücklage. Stattdessen sehe der Entwurf des Kreishaushalts eine Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro vor, so der Regionale. Bis 2025 solle sich diese auf 4,2 Millionen Euro steigern. Auch die freie Spitze, die für Investitionen zur Verfügung steht, sei im Vorjahr auf 4,65 Millionen Euro erhöht worden.

Senkung der Umlage würde Kommunen spürbar entlasten

So positiv diese Entwicklung für den Kreis ist, so problematisch stellt sie sich für die Städte und Gemeinden dar. So „gehen die Spielräume in den Kommunen aufgrund sinkender Gewerbesteuereinnahmen immer weiter zurück“, erklärte Liefländer. Investitionen müssten unterbleiben, gleichzeitig sollten aber die Zahlungen der Kommunen an den Kreis weiter steigen – von 31,6 Millionen Euro dieses Jahr auf 34,6 Millionen Euro 2023. Dadurch klaffe die Schere zwischen auskömmlicher Finanzierung des Kreises und den klammen Kassen der Kommunen immer weiter auseinander.

Daher wollen die Regionalen die Lasten zwischen Kreis und Kommunen gerechter verteilen. Eine Absenkung der Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte würde beim Kreis Mindereinnahmen in Höhe von 1,97 Millionen Euro ergeben, rechnet Liefländer vor und findet das verkraftbar. „Eine Summe, die für die gebeutelten Kommunen eine deutliche Entlastung bedeuten würde.“

Von haeg