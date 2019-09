Altenburg

Mit vereinten Kräften geht alles besser – das scheint das Motto für die Regionalmesse 2020, die Messe für Arbeit, Ausbildung, Pendler. Die 14. Ausgabe der Regionalmesse hat nämlich etwas besonderes zu bieten: Die Bundesagentur für Arbeit, das Jobcenter Altenburger Land, die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (Thaff), der Landkreis Altenburger Land und die Stadt Altenburg ziehen bei der Organisation an einem Strang und fusionieren sozusagen ihre einzelnen Informationsveranstaltungen oder Pendlertage in eine große Messe, die Pendler und Unternehmen gleichermaßen ansprechen soll. Das Ganze feiert seine Premiere am 21. März 2020 im Goldenen Pflug, am Samstag nach der Frühlingsnacht.

13 000 pendeln aus dem Altenburger Land weg

„Die Unternehmer in Altenburg müssen ihr eigenes Potenzial stärker bewerben,“ sagt Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). „Denn die sind durchaus konkurrenzfähig.“ Er wünsche sich außerdem mehr Eigenverantwortung bei den Unternehmen. „Sie sind mit gefordert.“ Er beklagt den Fakt, dass über 13 000 Pendler zwar im Altenburger Land wohnen, ihren Arbeitsplatz aber vielleicht sogar in einem anderen Bundesland haben. Angesichts dessen entstand die Idee, Unternehmen der Region, die Fachkräfte suchen und Pendler, die gern in der Heimat arbeiten würden, zusammenzubringen. „Wir wollen die Leute zu uns ziehen,“ bekräftigt auch Landrat Uwe Melzer. Und dafür müsse man in die Offensive gehen.

Altenburger Land attraktiver machen für Unternehmen

Auch Heike Praetz, Geschäftsführerin des Jobcenters Altenburger Land, sprüht nur so vor Motivation: „Wir haben tausend Ideen. Wir wollen auch das Sozialangebot in der Region vorstellen und ein Handwerk zum Anfassen präsentieren, das alles lebendig gestalten.“

Neumann könne sich auch vorstellen, dass die Region für neu anzusiedelnde Unternehmen attraktiver würde, sobald mehr Fachkräfte vor Ort Arbeitsplätze besetzen könnten. Patrick List, Referent der Thaff, ergänzt: „Es geht darum, die Rückkehrer zu begeistern.“ An den vergangenen Pendlertagen im Landratsamt stand die Thaff für Beratungen bereit, nun holt die Regionalmesse auch Unternehmen vor Ort ins Boot.

Wirtschaftsförderer Michael Apel betont, dass die abgeschlossene Messe auch evaluiert würde, um das Konzept weiterzuentwickeln. „Die Messe ist eine Basis und ein Startpunkt.“

Von Katharina Stork