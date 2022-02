Register-Trick: Betrüger wollen Altenburger Firmen Geld aus der Tasche ziehen

Gauner aus der Schweiz locken Firmen im Altenburger Land in eine Falle. Aus der kommen die betroffenen aber nicht heraus, indem sie die Masche einfach aussitzen und gar nichts tun, was den Trick perfide macht. Ein Rechtsanwalt sagt, wie die Betrüger den Druck sogar noch erhöhen und was zu tun ist.