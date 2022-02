Altenburg

Die Tür geht auf, eine Kundin kommt rein. „Die Zwei?“, fragt Edelgard Schneiderheinze. Die Kundin nickt. „20,01 Euro, bitte“, sagt Schneiderheinze. Ein Schein wandert über den Tresen. Einen Cent habe sie gar nicht, sagt die Kundin erschrocken. Ein freundliches Lächeln von Schneiderheinze. „Dann lassen wir den.“

Es ist Mittagszeit. An der Tankstelle an der Münsaer Straße in Altenburg fährt ein Auto nach dem anderen an die Zapfsäulen. Drinnen, im Verkaufsraum, steht die Pächterin selbst an der Kasse: Edelgard Schneiderheinze. Seit vier Jahren liegen die Geschicke der Tankstelle in ihrer Hand. Sprit und Zigaretten kaufen, sich mit Süßigkeiten, Autozubehör, und Zeitschriften eindecken, etwas essen, Pakete abgeben oder Geld abheben – zwischen 6 Uhr in der Früh und 22 Uhr abends – ist wie bei vielen Tankstellen auch hier möglich.

Spritpreise auf Rekord-Hoch

Das Problem findet sich woanders, es steht in großen Ziffern an der Anzeige der Tankstelle: Die hohen Spritpreise, die derzeit angeboten werden. Eine Alternative zum Auto gibt es für viele nicht. Sie müssen tanken und die steigenden Kosten hinnehmen, sie brauchen ihr Fahrzeug. Die Preise sind hoch, weiß auch Schneiderheinze. Doch die mache sie nicht, erklärt sie. „Die gehen stündlich nach oben oder unten. Das wird aber aus der Zentrale übermittelt“, sagt sie. „Die Leute schauen dann in die Tank-Apps und kommen zum Tanken, und inzwischen sind die Preise wieder nach oben gegangen.“

Tanken zum halben Preis sorgt für Chaos

Die 66-Jährige kennt das Geschäft. Lange Zeit hatte sie eine Tankstelle in Leipzig, erzählt Edelgard Schneiderheinze. „Da hatten wir Aktionen wie Tanken zum halben Preis“, erinnert sie sich. Die Reaktion darauf: Riesig, und ein bisschen Chaos. Die Polizei musste anrücken, die Kunden standen Schlange. Geändert hat sich das wohl nicht: Ist der Preis günstig, stehe der Hof voll, sagt sie. Kaum verwunderlich, denn wer es sich finanziell nicht leisten kann, tankt derzeit eher wenig und nutzt dann günstige Lücken. „Die Leute müssen ja sparen. Man hat nicht mehr viel Geld übrig, alles wird teurer.“ Über die Preis-Situation, so wirkt es, könnte Schneiderheinze nur den Kopf schütteln. Für sie fühlt es sich so an, als würden die Kunden ein Drittel ihres Gehaltes an der Tankstelle lassen, sagt sie.

Edelgard Schneiderheinze hat zu tun. Gerade kassiert sie noch, dann nimmt sie ein Paket an, um kurz darauf einem ihrer Stammkunden sein bevorzugtes Brötchen zu servieren. Ganz nebenher informiert sie einen Lieferanten, er habe zu wenige Ausgaben einer Boulevard-Zeitung gebracht, die Kunden stehen aber mit Gutscheinen bei ihr und wollen Lesestoff.

Getankt werden muss trotz des hohen Preises

Ganz selten nur ist die Tankstelle leer, gleicht sonst einem Bienenstock: Kunde folgt auf Kunde folgt auf Lieferant, dann schwirren sie wieder ab. Wer tankt, zahlt übrigens mittlerweile viel mit Karte. Viele versuchen, runde Zahlen zu treffen. 20 Euro, 30 Euro, aber auch 70 Euro oder mehr. „Kleingeld, Ein- und Zwei-Cent, das will ja niemand mehr.“ Manche Kunden runden auf, manche zählen das Geld genau ab. Und manchmal, wie bei der Kundin eingangs, passt es einfach irgendwie.

Doch: Es ist ein hartes Geschäft, da gehe es schon um den Cent, sagt Frau Schneiderheinze. Sie bemüht sich, die Nachfrage der Kunden zu befriedigen. Man könne sich nicht viel erlauben, meint sie. „Zum Beispiel fehlende Zigaretten, da sind die Kunden dann weg.“

Um den Cent geht es für viele auch bei den Spritpreisen. Am Abend zwischen 17 und 18 Uhr sei es oft am günstigsten, weiß Edelgard Schneiderheinze. Als sie anfing, um 2000 herum lag der Preis für Diesel nach ihrer Erinnerung bei 99 Pfennig. „Oder sogar weniger.“ Ob es wieder günstiger wird? So eine wirkliche Antwort gibt sie dazu nicht. „Die Inflation“, sagt sie nur. „Mit Zigaretten ist es ja dasselbe.“

Von Vanessa Gregor