Altenburg/Windischleuba

Aufatmen in Remsa. Die Bewohner des Windischleubaer Ortsteils blicken nun wieder optimistisch in die Zukunft. Sollen sie nun doch besser vor den Schlammlawinen von einem nahen Feld an der Poschwitzer Straße geschützt werden. „Wir sind zufrieden“, sagt Ingo Posern im Namen der Anwohner. „Mehr wollten wir nicht.“ Hinter dem „Mehr“ verbirgt sich eine Geländeprofilierung. Was kompliziert klingt, ist denkbar einfach. Denn dabei handelt es sich um einen Erdwall, der verhindern soll, dass bei Starkregen die wegen des Ackers schlammigen Wassermassen über die Kreisstraße auf ihre Grundstücke oder in ihre Häuser dringen.

Durchbruch auf Vor-Ort-Termin Ende Juli

„Das Wort Hochwasserdamm ist für die Verantwortlichen schwierig und kompliziert, deshalb nehmen sie es nicht gern in den Mund“, erklärt Posern. Das habe er bei einem Vor-Ort-Termin Ende Juli gemerkt. Daran nahmen neben betroffenen Bewohnern auch Vertreter des Landratsamtes, des Straßenbauamtes Ostthüringen, der Gemeinde, der Osterland Agrar GmbH und der Eigentümer des Feldes teil und versuchten gemeinsam, eine Lösung für das seit rund 16 Jahren stets wiederkehrende Problem zu finden. Die Zusammenkunft aller mehr oder minder Beteiligter hatte Bürgermeister Gerd Reinboth ( CDU) nach einem OVZ-Bericht organisiert: „Mir war wichtig, dass die Schlammbrühe wegkommt.“

Zunächst ließ sich die Sache aber zäh an. „Da sich die Teilnehmer nicht auf eine eindeutige Zuständigkeit verständigen konnten, hat sich der Landkreis bereit erklärt, auf seinem drei bis vier Meter breiten Grundstück neben der Kreisstraße mit Hilfe einer Geländehöhenregulierung die Überschwemmung des Kreisstraßenabschnittes aus Richtung Altenburg kommend links auf einer Länge von circa 150 Metern zu verhindern“, erklärte eine Sprecherin der Kreisbehörde auf OVZ-Nachfrage. „Die dafür notwendigen Grenzabsteckungen wurden bereits vor Ort vorgenommen.“

Arbeiten werden „Stück für Stück“ umgesetzt

Die dammähnliche Erhöhung, die für Landwirtschaftsmaschinen überfahrbar ist, entsteht durch das Aufschütten „von geeigneten Aushubmassen von Kreisstraßen“, so die Sprecherin weiter. Dabei handle es sich vor allem um „Grabenaushub/Bankettabtrag und ähnliches. Zur Vorbereitung der Fläche wird der vorhandene Kulturboden temporär abgeschoben, zwischengelagert und auf die neue Geländeoberfläche wieder aufgetragen.“ Angefangen hat der Kreis mit den Arbeiten schon auf den ersten Metern.

Wann der Schlammlawinen-Schutz fertig wird, lässt sich indes nicht genau sagen. „Die Arbeiten können nur Stück für Stück je nach zur Verfügung stehenden Aushubmassen ausgeführt werden“, begründet dies das Landratsamt. „Mangels Alternativvorschlag hat man sich geeinigt, die Maßnahme so durchzuführen.“ Einwände seitens der Natur- und Umweltschutzbehörde gebe es keine. Dennoch unterstrich die Kreisverwaltung: „Bei der Maßnahme handelt es sich nicht um eine regelkonforme Herstellung eines Hochwasserschutzdammes, sondern lediglich um eine Geländeprofilierung zur Wasserführung im Bereich des Seitenstreifens zur Kreisstraße.“

Rechtsstreit vorerst abgewendet

Neben dem Fernhalten des Schlammwassers von der Poschwitzer Straße und den angrenzenden Grundstücken geht es auch darum, sie geordnet in das Regenrückhaltebecken hinter den nächsten Häusern an der Luckaer Straße Richtung Windischleubaer Ortskern zu leiten. „Damit unterstützt der Landkreis unbürokratisch mit Eigenleistung und ohne verpflichtende Zuständigkeit eine Lösung zur Verhinderung der Überflutung“, so die Sprecherin des Landratsamts.

Das begrüßt auch Siegfried Runkwitz. „Es ging uns darum, dass das Problem gelöst wird“, sagt der Geschäftsführer der Frohburger Osterland Agrar GmbH, die das angrenzende Feld gepachtet hat und bewirtschaftet. „Wenn der Eigentümer zufrieden ist, sind wir es auch.“ Allerdings müsse man sehen, wie es nach dem Bau laufe, „wenn der nächste Starkregen kommt“. Bei ihm bleibt eine Restskepsis. Schließlich drohen der von ihm geleiteten Agrar-Firma dann Rechtsstreitigkeiten mit den Anwohnern. Denn sie ist als Pächter verantwortlich für von der Fläche ausgehenden Gefahren.

Auch Straßenentwässerung gerät in den Blick

Davon sind die betroffenen Remsaer derzeit aber weit entfernt – und hätten auch nur im äußersten Fall, wenn sich gar nichts getan hätte, zu diesem Mittel gegriffen. Allerdings wissen sie auch, dass mit dem etwa 150 Meter langen Erdwall noch nicht alles paletti ist. Wie Reinboth und Posern übereinstimmend berichten, soll nun auch noch die Abläufe an der Poschwitzer Straße geprüft werden. „Die scheinen zusammengebrochen sein“, sagt Anwohner Posern. Auch solle noch ein Endwassereinlauf gebaut werden. „Aber das kann noch etwas dauern.“

Von Thomas Haegeler