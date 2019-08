Meuselwitz

Pardon – aber mit 33 Lenzen ist man gemeinhin schon in einem etwas gestandeneren Fußballalter. Dies weiß auch René Weinert nur zu gut. „Seit zwei Jahren entscheide ich deshalb von Saison zu Saison, ob ich aktiv weitermache oder meine Laufbahn beende“, sagt der Schmöllner scheinbar völlig nüchtern-sachlich. Zwar weiß Weinert nicht genau, wie schnell er über die 100 Meter ist. Aber wenn der Mittelfeld-Routinier auf dem Platz unterwegs ist, dann zeigt er regelmäßig so manch deutlich jüngeren Gegner die Hacken. „Solange ich meinem Team noch etwas geben kann, solange mache ich weiter. Als erfahrener Spieler kann man ja auch den vielen deutlich Jüngeren etwas vermitteln“, legte er sich fest.

Schon mit Sechs immer am Ball

Ja – der geliebte König Fußball. Bei René wurde dieses Feuer schon beizeiten entfacht. „Das ist aber nicht verwunderlich. Immerhin komme ich aus einer total fußballverrückten Familie. Mein Vater Andreas war ebenso schon aktiv beim SV Schmölln, wie auch mein Onkel Heiko Fußballer war. Das färbt beizeiten ab“, sagt Weinert. Im zarten Alter von sechs Jahren begann er, dem runden Leder nachzujagen.

Der Fußball hatte schon beizeiten eine quasi magische Anziehungskraft auf den kleinen René. „Man musste mir nur einen Ball geben, und ich war zufrieden und beschäftigt. Egal, ob ich draußen oder drinnen in der Wohnung war. Manchmal auch zu Leidwesen meiner Mutter, denn so manches ging dabei zu Bruch. Und mein Opa musste auch so manche zerschossene Zaunslatte wieder flicken“, lacht der Mittelfeldspieler mit ungebremsten Offensivdrang.

Erste Schritte beim SV Schmölln

Beim SV Schmölln 1913 machte „Weini“ als Sechsjähriger seine ersten ernsthaften fußballerischen Schritte unter fachkundiger Anleitung. Und schnell zeigte sich: Der Umgang mit dem kugligen Streitobjekt lag dem Buben augenscheinlich in den Genen. Ein Liaison, die auf Beiderseitigkeit beruhte. „Außer Fußball habe ich nie einen anderen Sport betrieben. Mal abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. Aber sonst hatte ich niemals das Bedürfnis, nach anderem Sportarten.“

Auf das Talent in der Knopfstadt wurde man ziemlich schnell auch anderweitig aufmerksam. Als angehender Teenager und als Jugendlicher folgten deshalb fast zwangsläufig Einladungen zu Lehrgängen des Ostthüringer Fußballverbandes und Berufungen in die Thüringenauswahl. Aber an eines dachte René Weinert schon damals zu keinem Zeitpunkt: An einen Wechsel, beispielsweise zu Klubs wie Carl Zeiss Jena oder Rot-Weiß Erfurt, die mit ihren angeschlossenen Sportschulen ganz andere Bedingungen einer Talenteförderung boten. „Ich bin auch sehr heimatverbunden und mag es familiär. Das war sicher auch ein Grund.“ Weshalb es in seiner Laufbahn – den Begriff „Karriere“ verbittet sich Weinert – nur einen einzigen Vereinswechsel. Jenen vom bis heute geliebten SV Schmölln im Jahr 2005 an die Schnauder zum ZFC Meuselwitz.

Höhere Ligen nie im Auge

Bereut hat das der 33-Jährige eigentlich zu keinem Zeitpunkt. „Klar denkt man manchmal darüber nach, was alles erreichbar gewesen wäre, wenn ich beizeiten den Schritt zu anderen, noch höherklassiger spielenden Vereinen gegangen wäre. Aber Wehmut ist da kein Stückchen dabei.“ Auch mit Blick auf seine fast durchweg jüngeren Teamkameraden, die oftmals so einen Weg über so ein Leistungszentrum genommen haben. „Ja, man kann schon sagen, dass meine Wurzeln als Fußballer regelrecht auf der Straße lagen. Wir haben früher immer an den unterschiedlichsten Orten gedaddelt, wo immer sich die Gelegenheit dazu bot. Man kann sagen, ich war mal so etwas wie ein Straßenfußballer und habe auch auf Schlackeplätzen gekickt.“

Wohl auch deshalb gab es diesen einen, aber doch vorentscheidenden Wechsel zum ZFC, wo übrigens auch der Onkel aktiv waren. „Aber er hatte keine Aktie daran, dass ich nach Meuselwitz gewechselt bin“, betont Weinert heute nochmals nachdrücklich. Vielmehr hatte der SVS seinerzeit keine A-Juniorenmannschaft, in der René damals altersmäßig hätte auflaufen können und müssen. In Meuselwitz beim ZFC – da gab es die.

Aber wie eng die Bindungen zum SV Schmölln waren und bis heute sind, bewies eine Episode zwei Jahre vor dem endgültigen Wechsel zum ZFC. „Damals war ich als gerade 16-Jähriger schon nach Meuselwitz gewechselt und trainierte seit vier Wochen bei den A-Junioren mit. Da kam die Anfrage aus Schmölln, ob ich deren Team im Männerbereich nicht unterstützen könnte. Als gerade 17-Jähriger mit einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung.“

Auch sportlich war die ganze Geschichte reizvoll. Denn zu Beginn der 2000er-Jahre erlebte der SV Schmölln einen fußballerischen Höhenflug. An der Sommeritzer Straße machte sich das Team auf, die Landesklasse nach oben gen Landesliga zu verlassen – und damit die höchste Spielklasse Thüringen zu erreichen. „Das haben wir damals im zweiten Anlauf geschafft, und so habe ich mit Schmölln als ganz junger Spieler auch ein Jahr Landesliga spielen können. Das war ein unglaublicher Erfahrungsgewinn für mich“, erinnert sich Weinert.

Beruf und Sport zwei Paar Schuhe

Aber schon ein Jahr später, 2005, machte der Schmöllner dann wieder den Schritt zurück an die Schnauder und ligatechnisch einen weiteren Schritt nach oben. Denn auch der ZFC war aufgestiegen und ging mit René Weinert das Abenteuer Oberliga an. Vorerst aber musste er noch seine Lehre als Automobilmechaniker bei der Thüsac abschließen, was nach einem halben Jahr erfolgreich abgehakt war.

Irgendwie zeigt sich an Weinerts Biografie eindrucksvoll, dass Verein und Hauptsponsor damals wie heute weitaus mehr sind, als bloße Arbeitgeber, sondern auch wie eine Familie. Weinert konnte im Verein sogar seinen Zivildienst absolvieren und fand dann auch seine berufliche Ausrichtung als Mitarbeiter im Vertrieb. Bis zum heutigen Tag, wie auch als Aktiver auf dem Rasen der Bluechip-Arena.

Zwei Welten – oder zwei Paar Schuhe, die man klar trennen muss, wie es Weinert selber umschreibt. Als Vertriebsmitarbeiter in feinem Zwirn, die geschäftlichen Kontakte pflegend – oder rackernd und kämpfend im ZFC-Trikot auf dem Rasen. „Ich mag beide Outfits, aber auch das ganz legere, dass ich in der Freizeit trage.“

Viele Höhen und ein paar Tiefen

An die zurückliegenden 15 Jahre denkt er manchmal schon etwas ungläubig. „Klar, die größten Erfolge auch für mich waren der Aufstieg in die Regionalliga, in der wir uns bis zum heutigen Tag behaupten konnten, und die beiden Pokalsiege, die uns in die erste DFB-Pokalrunde gegen Bundesligisten Köln und Hertha BSC gebracht haben. Sowas vergisst man nie.“

Aber sicher gab es da auch die berühmten sportlichen Schattenseiten. „Niederlagen tun immer weh, aber damit muss man lernen, umzugehen. Aber das zweimalige Aus im Pokal gegen Jena quasi in letzter Sekunde tat schon sehr weh“, erinnert sich Weinert unter anderem an das Pokalfinale, dass 2015 gegen eben jene Jenaer erst in der Schlussphase der Verlängerung flöten ging.

Doch zurück ins hier und heute: In der elften Regionalliga-Saison seines ZFC hat der 33-Jährige schon für einiges Aufsehen gesorgt. Unter anderem gab Weinert die Vorlage zum Ausgleich in allerletzter Sekunde in Halberstadt. Er kann’s also noch. „In meiner Laufbahn bin ich noch nie abgestiegen. Und das soll auch so bleiben“, legt er sich fest. Bisher scheint das gut zu funktionieren. Auch dank des Dauerbrenners von der Sprotte.

Von Jörg Wolf