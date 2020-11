Rentner bei Unfall nahe Göhren verletzt

Göhren

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochmittag die Einsatzkräfte im Altenburger Land auf den Plan gerufen. Gegen 11.20 Uhr war ein 76-jähriger Autofahrer mit seinem Hyundai auf der Geraer Landstraße nahe Göhren unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

In der Folge streifte der Mann zunächst einen Baum bevor er an einem zweiten Baum zum Stehen kam. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer und musste aus seinem Fahrzeug geborgen und in die Klinik eingeliefert werden, teilt die Polizei auf OVZ-Anfrage mit. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Im Zuge des Einsatzes, an dem neben Polizei und Rettungsdienst auch die Kameraden der Feuerwehr beteiligt waren, kam es auf der Strecke für rund eine halbe Stunde zu Verkehrseinschränkungen. Die genauen Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Von bfi