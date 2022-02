Meuselwitz

Der alteingesessene Meuselwitzer Elektroladen in der Bahnhofstraße wird momentan geräumt. Betreiber Wolfgang Schön gibt seinen Standort nach elf Jahren auf. Grund sind die weggebrochenen Kundenzahlen. „Zwei Jahre schon kein Weihnachtsgeschäft und dann die Baustelle – das kann ich mir nicht leisten“, sagt der Elektro-Fachmann. Mit Baustelle meint er den grundhaften Ausbau der Bahnhofstraße, der sich seit Ende Oktober vergangenen Jahres vom Markt her immer näher an seinen Laden heranbewegt. „Mittlerweile sind sie direkt vor der Tür.“ Zwar käme die Kundschaft zu Fuß durchaus bis zum Geschäft, aber die Leute seien bequem geworden und blieben aus, wenn sie nicht direkt vor dem Laden parken könnten.

Die Großbaustelle vor dem Meuselwitzer Elektrogeschäft in der Bahnhofstraße gab den letzten Ausschlag für den Umzug. Quelle: Mario Jahn

Umzug ins heimische Wintersdorf

Wolfgang Schön zieht deshalb die Konsequenzen. „Wir ziehen um nach Wintersdorf. Aber es wird künftig größtenteils nur noch eine Reparaturwerkstatt sein. Den Verkauf habe ich mir schon abgeschminkt.“ Im Meuselwitzer Ortsteil Wintersdorf habe er vor 32 Jahren mit dem Handel und der Reparatur von Elektrogeräten begonnen, erzählt der 65-Jährige.

Der gelernte Funkmechaniker repariert alles, was einen Netzstecker hat, wie er sagt: vom Fernsehgerät über Waschmaschinen, Kühlschränke, Radios, Küchenherde, Toaster, Kaffeemaschinen bis zu Satellitenanlagen. Nur von Geschirrspülern lässt er die Finger. „Die liegen mir irgendwie nicht.“

Elektro-Laden noch bis 11. Februar in Meuselwitz geöffnet

Wenn er wie so oft im Außendienst unterwegs ist, betreut Ehefrau Iris den Laden. Derzeit räumt sie Stück für Stück die Regale leer und bereitet alles für den Umzug vor. Noch bis zum 11. Februar hält sie den Elektroladen offen, allerdings nur noch von 9 bis 12 Uhr. Ab 1. März ist Elektro-Schön in der Bonhoeffer-Straße 2 in Wintersdorf zu finden. Iris und Wolfgang Schön machen dort auf dem eigenen Grundstück in abgespeckter Form weiter und wollen die noch vorhandene Ware abverkaufen. Neues gibt es künftig nur noch auf Bestellung. „Die Meisten wollen eh nicht die Waschmaschine, die gerade im Laden steht“, sagt Wolfgang Schön.

Noch bis zum 11. Februar hält Iris Schön die Stellung im Elektroladen. Ab 1. März muss die Kundschaft nach Wintersdorf fahren. Quelle: Mario Jahn

TV-Geräte und Satellitenanlagen sind häufigste Reparaturen

Reparaturen und Serviceleistungen machen auch jetzt schon einen großen Teil seines Angebotes aus. Künftig werden sie zum Hauptgeschäftszweig. Am stärksten ist der 65-Jährige als Fernsehmonteur und bei Problemen mit Satellitenanlagen gefragt. Bei den Flimmerkisten seien es besonders Netzteil und Hintergrundbeleuchtung, die ihn auf den Plan rufen. „Das liegt daran, dass Fernsehgeräte heute qualitativ oft minderwertig sind. Preisintensivere Fernseher sehe ich manchmal erst nach zehn Jahren wieder.“

Sender-Programmierung als Service für ältere Kunden

Es seien meist ältere Leute, die ihn wegen der TV-Geräte rufen. „Durch das ständige Umstellen der Frequenzen kommen Ältere mit der Senderwahl und der Programmierung nicht zurecht. Also mache ich das für sie.“ Bei jungen Leute sind es hingegen reparaturbedürftige Waschmaschinen und Kühlschränke. Das Thema Reparaturbonus, ein Landesprogramm für Anreize zur Vermeidung von Elektromüll, hatte keinerlei Auswirkungen auf Wolfgang Schöns Geschäft. Eine einzige Nachfrage habe es dazu im vergangenen Jahr gegeben. Wenn das Programm wieder aufgelegt wird, könnte sich das aber ändern.

Wenn es um die Reparatur von Elektrogeräten geht, müssen seine Kunden momentan etwas Geduld mitbringen: Erst muss der Umzug von Meuselwitz nach Wintersdorf über die Bühne. Ob der geräumte Laden künftig möglicherweise die Stadtbibliothek beherbergen wird, für welche die Stadt Meuselwitz seit Monaten nach einem neuen Standort sucht, wusste Wolfgang Schön nicht zu sagen.

Reparaturbonus für Elektrogeräte Defekte Elektrogeräte reparieren statt wegwerfen, darum geht es beim Reparaturbonus des Thüringer Umweltministeriums. Dabei handelt es sich um ein bundesweit außergewöhnliches Förderprogramm, das die Erfurter Landesregierung im vergangenen Jahr ins Leben rief. Die Reparaturkosten werden dabei vom Freistaat zu 50 Prozent erstattet, mit maximal 100 Euro pro Person und Kalenderjahr. Von Juni bis Oktober gingen mehr als 7000 Anträge ein, berichtet Projektleiter Stefan Eisentraut von der Verbraucherzentrale Thüringen, die sich um die Abwicklung kümmert. Allerdings: Im Oktober lief die erste Phase des Programmes aus, das Umweltministerium stellte die Fortsetzung noch im Jahr 2021 in Aussicht, doch bis jetzt lässt Runde zwei auf sich warten. Zunächst müsse der neue Landeshaushalt beschlossen werden, dann würden die Richtlinien des Reparaturbonus’ neu festgelegt, schildert Eisentraut. Das bedeutet: Im Moment können reparaturwillige Thüringer keine Förderanträge einreichen, „im Landeshaushalt ist die Fortsetzung aber einkalkuliert“. Ob Reparaturen im Nachhinein noch bezuschusst werden können, ist nicht geklärt. Informationen zum Reparaturbonus finden sich online unter www.reparaturbonus-thueringen.de.

Von Dana Weber