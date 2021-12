Altenburg

Als kleinster Bundesstaat des riesigen Subkontinents ist das indische Goa ein herrliches Fleckchen Erde am Arabischen Meer. Die Altenburger Entsprechung findet sich seit August 2019 am Pauritzer Teich, als Hardeep Singh Sandhu das vormals italienische Restaurant zu seinem machte und die Altenburger Gastroszene um eine indische Facette bereicherte. Schon beim Eintreten grüßt das Taj Mahal von der Wand, empfängt einen der Duft von Masala, der typisch indischen Gewürzmischung aus Koriander, Kreuzkümmel und Kurkuma, um nur ein paar Zutaten zu nennen. Auf dem Tresen haben sich auf einem Tablett bunte Kerzchen versammelt – die indische Adaption von Weihnachtsdeko?

Die indischen Öllämpchen, genannt Diyas, sind typisch für das Lichterfest Diwali. Quelle: Mario Jahn

Ein Mix aus Weihnachten und Silvester

Hardeep Singh Sandhu winkt lachend ab. „Das sind Diyas, kleine Öllämpchen, die sind noch von Diwali übrig.“ Das Lichterfest könne man sich wie eine Mischung aus Weihnachten und Silvester vorstellen, mit viel Essen, neuen Kleidern und Knallerei. „Die ganze Familie trifft sich, es wird viel gegessen und die Häuser sind über und über mit Lichterketten geschmückt“, beschreibt der 40-Jährige. Es sei eines der wichtigsten hinduistischen Feste, für ihn als Sikh aber nicht so bedeutsam.

Von Nordindien nach Ostthüringen

Der Bauernsohn aus einem kleinen Dorf im nordindischen Bundesstaat Punjab, der in der ostthüringischen Provinz seine Heimat findet – was wie das Drehbuch eines Bollywoodfilms klingt, begann für Hardeep in wirklichen Leben auf Facebook. „Ich hatte in den sozialen Medien eine Deutsche kennengelernt, die dann zu mir nach Indien zog und meine Frau wurde“, fasst er die damaligen Ereignisse zusammen. Während sie sich in der Fremde schnell heimisch fühlte, reizte ihn das unbekannte Land in Europa. 2009 schließlich landeten sie zusammen in Hamburg, ohne konkreten Plan, aber jeder Menge Tatendrang. Weil essen verbindet und Heimat bedeutet, suchte er sich Arbeit in einem indischen Restaurant in Berlin.

Selbstgemachter Chai wärmt im Winter. Quelle: Mario Jahn

Die Erste von zahlreichen Stationen in der ganzen Republik, wo er sich die nächsten sieben Jahre ausprobierte, die Menschen und ihre Mentalität kennenlernte und sich die deutsche Sprache „nebenbei“ aneignete. „Dass ich letztlich in Altenburg gelandet bin, verdanke ich dem Zufall und einem Kumpel, der mich mit zur Besichtigung nahm“, erzählt der zweifache Papa und nimmt einen Schluck von seinem Chai Masala. Im Winter trinke er so einige Tassen dieses Schwarztees mit Gewürzen. „Der schmeckt am besten selbstgemacht, schön stark, mit Milch aufgekocht, dazu Ingwer, Nelken, Zimt, Königskümmel, schwarzer Pfeffer, Kardamom, Fenchel“, zählt er auf. „Und natürlich Zucker, denn wir Inder mögen es süß.“ Eine wilde Mischung, die den Stoffwechsel in Schwung bringe und die innere Heizung anwerfe.

Ein Curry hat nichts mit Currypulver zu tun

Apropos Heizung: Wenn es um seine Essgewohnheiten geht, ist der Mann mit dem Turban ein wandelndes Klischee: „Scharf muss es sein. Immer und möglichst sehr“, betont er und bedient damit ungewollt die größte Angst vieler Gäste. „Ich beruhige die Leute dann immer, denn auch wenn ich es so liebe, indische Küche ist sehr vielfältig und viele der Currys mit Cashewnüssen oder Kokosmilch zum Beispiel sehr mild.“ Bei den Altenburger Gästen stünden die 45 und die 48 – beides Hühnchengerichte – hoch im Kurs, gepaart mit einem ehrlichen Interesse an der fremden Kultur. Viele kämen im „Goa“ das erste Mal mit indischer Küche in Berührung und wären mitunter beim Servieren der Speisen etwas irritiert. „Sie bestellen Lamm mit Kartoffeln und erwarten das nebeneinander auf einem Teller, aber in Indien werfen wir alles mit vielen Gewürzen in einen Topf und nennen es Curry,“ zuckt er lachend mit den Schultern. Mit dem in Deutschland so beliebten Currypulver habe das aber nichts zu tun. „Das kennen wir in Indien gar nicht.“

Indische Currys mit Reis in den typisch indischen Metallschalen. Quelle: Mario Jahn

Der „90 Prozent Vegetarier“ fühlt sich wohl in Altenburg. Besonders angetan hat es ihm der Große Teich – und die allgegenwärtige Ruhe. „,Papa, Hupe!‘, war das Erste, was meiner Tochter Adabjot aufgefallen ist, kaum das wir in Indien gelandet waren. Dass immerzu gehupt wird, gehört dort dazu, aber ich vermisse das nicht.“ Was er sehr wohl vermisst, ist das Stimmengewirr im Gastraum und den alltäglichen Restauranttrubel. „Nach dem Lockdown im Frühjahr lief es wieder richtig gut. Wir waren erleichtert. Immerhin ernährt das Restaurant vier Familien, aber seit 2G gilt...“ Er lässt den Satz unvollendet. Ratlosigkeit huscht über sein Gesicht. Doch aufgeben ist für den Restaurantchef keine Option. Stattdessen reduzierte Öffnungszeiten ab 17 Uhr, alle Gerichte „to go“ zur Abholung oder ausgeliefert im Umkreis von 10 Kilometern. „Trotz aller Einschränkungen wir haben auf und freuen uns über jeden Gast, den wir begrüßen dürfen!“

Blick ins Innere des Goa. Quelle: Mario Jahn

Während Papa Hardeep erzählt, flitzen die vierjährige Ada und ihr kleiner Bruder Gurtazz begleitet von einem Wortcocktail aus Punjabi, Deutsch und Englisch durch das Lokal. Mama Kulwant versucht lachend, die quirligen Geschwister im Zaum zu halten. Die Inderin ist seit 2016 die neue Frau in Hardeeps Leben. So anders als in Indien sei das Leben in Altenburg gar nicht, sagt sie. „Wir fühlen uns hier wie dort zu Hause!“

Hardeep Singh mit Tochter Ada. Die Vierjährige isst am liebsten Pizza. Quelle: Mario Jahn

Die Adventszeit jedoch mit all ihren Bräuchen und dem Weihnachtsfest am 24. spielt im Hause Singh nur eine Nebenrolle. Er liebe zwar alles an Weihnachtsmärkten, schwärmt Hardeep, aber die Weihnachtswoche selbst sei für Sikhs eine eher traurige: „Die Familie unseres 10. Gurus Gobind Singh wurde in dieser Zeit des Jahres umgebracht. Am 24. und 25. beten wir und gedenken seiner Familie.“

Von Maike Steuer