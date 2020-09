Restaurant Seeblick in Pahna: Neues Konzept deckt alle Zielgruppen ab

Altenburg

Ein Badetag ohne eine Portion Pommes ist einfach nicht das Gleiche – das sehe wohl nicht nur ich so, sondern auch viele andere Gäste des Erholungsparks Pahna. Beim Besuch der Gaststätte Seeblick stellte sich mit dem Frittengeruch auch bei mir unweigerlich das vertraute Urlaubsgefühl ein, und die strahlende Sonne machte es umso schwieriger, den Rückweg in die Redaktion anzutreten.

Gastronomie hat hohen Stellenwert

Diese kleine Anekdote soll verdeutlichen, was für einen hohen Stellenwert die Gastronomie an Ausflugszielen wie dem Pahnaer See hat. Bei der Wahl eines Ausflugsziels – von längeren Urlauben ganz abgesehen – spielen Einkehrmöglichkeiten eine wichtige Rolle. Ein ganz natürlicher Weg, die Leute in die Region zu locken: Egal ob Eisdiele oder schickes Restaurant, wer gut isst, kommt mit größerer Wahrscheinlichkeit wieder und empfiehlt den Ort bestenfalls seinen Freunden.

Imbiss, Kaffee und Abendessen

Zweifelsohne profitiert somit auch der Erholungspark Pahna vom Restaurant Seeblick, wenn es mit Herzblut und guten Ideen geführt wird. Ob das neue Konzept mit ganzjähriger Öffnung und exklusiven Veranstaltungen bei den Gästen verfängt, ob es in den kühleren Monaten vor allem Dauercamper anlockt oder auch Gäste von anderswo her, wird sich noch zeigen.

Zumindest deckt die Gaststätte seit der Neueröffnung so gut wie alle Zielgruppen ab und macht aus meiner Sicht alles richtig, um zum begehrten Ausflugsziel zu werden: ein kleiner Imbiss für die Badegäste, Kaffee und Kuchen für die Tagesausflügler, ein leckeres Abendessen für die Dauercamper. Lediglich das Frühstück ist bisher nur auf Bestellung zu haben – aber das kann sich ja noch ändern!

Von Robin Knies