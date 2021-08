„Resurrektion Aurora“: Wie steht es heute um die Wismut-Folgelandschaft Löbichau?

Löbichau/ Beerwalde/ Drosen

2007 war die Abraumhalde Beerwalde im Südwesten des Altenburger Landes Teil der „Resurrektion Aurora“ – dem offiziellen Begleitprojekt zur Bundesgartenschau (Buga) in Ronneburg und Gera. Seitdem sind 14 Jahre ins Land gegangen. Was ist aus der Wismut-Folgelandschaft geworden? Trägt die Wiederbelebung des Bergbauareals Früchte? Die LVZ traf sich mit Birgit Seiler und Jens Lindner von der Unteren Naturschutzbehörde auf einstigen Bergbauflächen.

Wegweiser begleiten die Aufstiegsmöglichkeiten auf den 62 Meter hohen renaturierten Wismut-Abraumkegel. Quelle: Mario Jahn

„Wir wollen keine Puppenstubenlandschaft“

Beide erinnern sich noch gut an das Buga-Begleitprojekt. „Es war ein großer Akt an Organisation und Enthusiasmus“, erzählt Birgit Seiler. „Vieles wurde über Fördermittel realisiert. Hier konnte eine geschundene Landschaft mit viel Leidenschaft renaturiert werden. Der Löbichauer Bürgermeister Rolf Hermann war da ein ganz Rühriger.“ Seilers Kollege Jens Lindner, damals noch für den Landschaftspflegeverband tätig, bestätigt das enge Miteinander. „Für eine wirkliche Renaturierung braucht es allerdings viele Jahre“, erklärt Seiler. „Deshalb haben wir damals gesagt: wir machen nur mit, wenn die Bepflanzung nachhaltig ist. Wir wollen Pflanzen, die biologisch wertvoll sind und keine Puppenstubenlandschaft.“ Aus diesem Grund wurde die Halde Beerwalde bewusst auch nicht mit Blumen bepflanzt sondern mit rund 80 000 Bäumen und Sträuchern.

Einige der angebotenen Projekte auf der Tafel können seit dem Ende der Bundesgartenschau nicht mehr genutzt werden. Doch Ruhe und Natur der Region laden immer zum Verweilen ein. Quelle: Mario Jahn

Der grüne Hügel von Beerwalde

Elf gusseiserne Kegel des Künstlers Olaf Wegewitz mit philosophischen Gedanken begleiten die Wanderwege auf der Halde Beerwalde. Quelle: Mario Jahn

Im Nachgang gibt die Zeit der Naturschutzbehörde Recht. Der etwa 260 Meter lange Aufstieg zur Kuppe der versiegelten Abraumhalde ist heute gesäumt von Birken, Eichen, Linden und Ahorn. Weiter oben duftet es nach dem Harz von Lärchen und Fichten und es stellt sich das Gefühl ein, im Wald bergauf zu gehen. Hin und wieder lädt eine Bank zum Rasten ein. Elf gusseiserne Kegel des Künstlers Olaf Wegewitz mit philosophischen Inschriften zum Thema Natur begleiten den Aufstieg zum höchsten Punkt des Landkreises. Wegewitz war es auch, der dem Buga-Begleitprojekt seinen Namen gab: Resurrektion Aurora – Die Auferstehung der Morgenröte.

Blick von der Halde Beerwalde ins Altenburger Land: die Lindenallee an der einstigen Wismut-Bahn schlängelt sich als grünes Band rechts oben von der Halde zum Förderturm Löbichau. Quelle: Mario Jahn

Naturgemachte Wildnis im respektierten Areal

Blick auf das respektierte Areal aus der Vogelperspektive: Die Natur holt sich Lebensraum zurück. Quelle: Mario Jahn

Auf der Kuppe des rund 62 Meter hohen grünen Hügels darf sich die Natur im sogenannten respektierten Areal ohne Zutun des Menschen frei entfalten. Hier bleibt sie auf einer Fläche von etwa 50 mal 50 Metern sich selbst überlassen. Das Gelände erinnert an einen verwilderten Obstgarten. Nur dass sich hier neben Kirschen und wilden Pflaumen auch Ebereschen und Zitterpappeln angesiedelt haben. Darunter gedeihen großflächig Lupinen. Vier gusseiserne Kegel von Olaf Wegewitz mit gekappten Spitzen umrahmen die naturgemachte Wildnis. Der Rundblick über die Landschaft, mit dem auf der Info-Tafel am Eingang der Halde geworben wird, ist nach all den Jahren nur noch an wenigen Stellen möglich. Die vom Forst zum Teil bereits 2003 gepflanzten Bäume haben mittlerweile eine beachtliche Größe erreicht. Bis heute wird das Bergbaugelände forstwirtschaftlich betreut.

Das respektierte Areal auf der Kuppe der Halde wurde ganz sich selbst überlassen. Vier stumpfe Kegel des Künstlers Olaf Wegewitz markieren es. Quelle: Mario Jahn

Landschaftsbauwerk aus drei Abraumhalden

Die Halde Beerwalde ist ein Landschaftsbauwerk, das aus dem Material dreier Abraumhalden der Wismut besteht. Hier wurden auch die Halden Korbußen und Drosen abgelagert. Der Aufbau ähnelt dem einer Mülldeponie. „Die Grundbodenabdeckung besteht aus einer Tonschicht als natürliche Barriere zum Schutz des Grundwassers“, erklärt Jens Lindner. Ein Fließ über der gesamten Halde sorge für Standsicherheit. Die Oberflächenabdeckung besteht aus einer Dichtschicht, gefolgt von anderthalb Metern Mutterboden. Da abfließendes Regenwasser nicht in den belasteten Deponiekörper eindringen darf, wird es über mehrere Behälter am Fuße der Halde separat aufgefangen. 2003 war die Sanierung der Abraumhalde abgeschlossen.

Das Eingangstor zur renaturierten Halde Beerwalde: Nur an den Wochenenden ist sie für Besucher geöffnet. Quelle: Mario Jahn

Gepflanzter Regenbogen aus rund 9000 Sträuchern und Bäumen

Die Initiative zum Buga-Begleitprojekt „Resurrektion Aurora“ sei vom damaligen Landrat Sieghardt Rydzewski ausgegangen, berichtet Birgit Seiler. Er sei es auch gewesen, der die Idee eines gepflanzten Regenbogens auf der Halde Beerwalde hatte. Für die Farbgebung wurden knapp 9000 Sträucher und Bäume gepflanzt: Rotbuche, Gelber Hartriegel, Winterlinde, Blaufichte und Hechtrose. Die eigentliche Färbung entfalte sich laut Lindner und Seiler erst im Herbst. Eine Begehung hat allerdings gezeigt, dass sich der Regenbogen wohl nicht wie gewünscht entwickelt hat. Unter den Gehölzen ist etliches an Ausfällen zu verzeichnen. Dessen ungeachtet ist die Halde Beerwalde ein lohnendes Ausflugsziel für Spaziergänger und Naturfreunde auf der Suche nach Ruhe. Leider steht das Tor zu diesem Stück wieder erschaffener Natur nur an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr offen. Jens Lindner macht Hoffnung, dass die Umzäunung des Areals in den nächsten Jahren wegfällt.

Birgit Seiler präsentiert am renaturierten Areal in Drosen die kunstvoll gestaltete Broschüre zum Buga-Begleitprojekt 2007. Im Hintergrund ist links der Förderturm Löbichau zu sehen. Quelle: Mario Jahn

Koniks schützen Heidelandschaft in Drosen

Neben der Halde Beerwalde gehört auch der ehemalige Standort der Abraumhalde Drosen zur Wismut-Folgelandschaft. 1999 durch Abtragung entstanden, erstrecken sich heute an dieser Stelle rund 30 Hektar Offenlandschaft: ein sanft welliger Talkessel mit Halbtrockenrasen und Heidecharakter. „So etwas gibt es in unserer Region eigentlich gar nicht“, meint Birgit Seiler und spielt auf die üblicherweise schweren gehaltvollen Böden im Altenburger Land an. In Drosen hingegen liegt nährstoffarmer Rohboden an der Oberfläche. Offenlandschaften sind artenreicher als Wälder und so verhindert seit 2007 eine kleine Herde Koniks das Verbuschen des Geländes. Die genügsame Ponyrasse stammt ursprünglich aus Polen. Die Betreuung der Naturschutzfläche liegt in den Händen des Landschaftspflegebetriebes Kießhauer, der im Schmöllner Ortsteil Untschen ansässig ist.

Die kleine Konik-Herde beweidet ganzjährig rund 30 Hektar ehemaliges Abraumgelände bei Drosen und schützt die Heidelandschaft vor Verbuschung. Quelle: Mario Jahn

Friedliche Nutzung der Kernenergie an der Lindenallee

Künstler Werner Petzold nahm 2007 an der Einweihung seines Großgemäldes teil. Quelle: Mario Jahn

In der Nähe der schützenswerten Offenlandschaft führt seit der Bundesgartenschau die längste Lindenallee des Landkreises durch die Felder. Sie verbindet die Halde Beerwalde mit dem Löbichauer Förderturm. 300 Winterlinden säumen den zwei Kilometer langen Radweg. Er verläuft auf der Strecke der ehemaligen Wismutbahn und führt am größten freistehenden Gemälde Deutschlands vorbei. „Die friedliche Nutzung der Kernenergie“ besteht aus 384 Emaillekacheln und wurde in den frühen 1970ern vom Berliner Künstler Werner Petzold geschaffen. Ursprünglich als Wandbild am Wismut-Verwaltungsgebäude in Paitzdorf angebracht, war das Großgemälde 2007 ebenfalls Bestandteil des Buga-Begleitprojektes. Es zeugt noch heute auf markante Weise vom Zeitgeist der damaligen DDR.

Die einstige Bahnstrecke der Wismut-Bahn wurde 2007 zur Lindenallee umgestaltet. Die Winterlinden haben sich gut entwickelt. Quelle: Mario Jahn

