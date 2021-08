Retro Brummel auf Abschiedstour auf Flugplatz Altenburg-Nobitz

Nobitz

Dirk Blaszynski würde sich die Gelegenheit nie entgehen lassen, eine Transall mit Sonderlackierung vor die Kamera zu bekommen – und das auch noch so nahe seiner Heimatstadt. Am Mittwoch bot sich dem Planespotter aus Borna die einmalige Chance dazu auf dem Flugplatz Altenburg-Nobitz. Zwei Transall-Maschinen hatten ihr Kommen angekündigt, und der Andrang am Zaun war dementsprechend groß. Die Transporter der Bundeswehr sind auf Abschiedstour quer durch die Republik. Ende des Jahres werden die momentan noch elf Maschinen ausgemustert und durch den Airbus A400M ersetzt.

Einmaliges Ereignis auf Nobitzer Flugplatz

Nobitz gehörte auf der Goodbye-Tour zu den wenigen Flugplätzen, auf denen ein Zwischenstopp von einer Stunde eingelegt wurde. Den Großteil der Plätze überflogen die Maschinen lediglich. Punkt 12.45 Uhr befanden sich die beiden Transall des Lufttransportgeschwaders 63 aus dem schleswig-holsteinischen Hohn im Landeanflug. Als sich die Maschinen näherten, wurde es merklich stiller unter den zahlreichen Besuchern. Den meisten Flugzeuginteressierten vor Ort war wohl die Einmaligkeit dieses Ereignisses bewusst. Dass zwei Transall gleichzeitig auf dem Flugplatz Altenburg-Nobitz landen, gab es zuletzt 2014 – und wird es nie wieder geben. Eine der Maschinen von damals kann im Museum Flugwelt in unmittelbarer Flugplatznähe besichtigt werden.

Kurz vor dem Abflug: Die beiden Transall rollen Richtung Startbahn. Quelle: Andy Drabek

Planespotter regelmäßig in Nobitz

Planespotter Dirk Blaszynski kam am Mittwoch gemeinsam mit seinem Mitstreiter Mario Welz nach Nobitz. Die beiden Bornaer bilden regelmäßig eine Fahrgemeinschaft, wenn es darum geht, etwas Besonderes vor die Linse zu bekommen. „Wir sind dort zu finden, wo es qualmt und stinkt“, erzählt Blaszynski. Der 39-Jährige jagt Flugzeugen in seiner Freizeit bereits seit zehn Jahren hinterher – mit Vorliebe osteuropäische Technik wie Antonow. In Nobitz sind beide Spotter zum wiederholten Mal. „Wir sind immer mal bei Events in der Flugwelt oder beim Ostthüringer Fallschirmsportclub. Wenn wir an den Wochenenden Zeit haben, dann sind wir sehr oft in Sachen Flugzeuge unterwegs“, erzählt Dirk Blaszynski.

Blick auf Transall aus nächster Nähe

Als die Flugzeugmotoren dann still standen und die beiden Maschinen gesichert waren, durften auch die Zaungäste auf das Vorfeld und die Transportflugzeuge aus nächster Nähe besehen. Zumindest bei einer der Transall konnte auch ein Blick in die geöffnete Heckklappe geworfen werden. Ihren allerletzten Flug werden die beiden Maschinen im Dezember haben. Die Retro Brummel findet ihren letzten Platz in der Offiziersschule im mittelfränkischen Roth. Zwei der letzten elf Maschinen werden verschrottet. Neun stehen künftig in Museen und auf Flugplätzen. Der Name Retro Brummel leitet sich übrigens vom Staffelwappen des Lufttransportgeschwaders 63 ab – einer Hummel.

„Überflüge sind Musik in den Ohren“

Was treibt Planespotter Dirk Blaszynski eigentlich an, einen Großteil seiner Freizeit ausgerechnet Flugzeugen zu widmen? Es sei vor allem das Technische, was ihn fasziniere, meint er. Dass so etwas Massives überhaupt fliegen kann. Dass die Maschinen beim Überflug einen dementsprechenden Lärmpegel verursachen, störe ihn keinesfalls. „Für mich ist das Musik in den Ohren.“

Von Dana Weber