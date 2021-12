Rositz

Er kann schon wieder laufen. Mit Rollator zwar, aber es geht. „Man muss immer nach vorn schauen und kämpfen, so sehe ich das“, sagt Karl Heymann. Und hat schon wieder manch munteren Spruch auf den Lippen. So wie man ihn halt kennt, den berühmten Sensenmann und Altenburger Futterschroter, der sich weit über die Grenzen des Landkreises einen Namen gemacht hat.

Dabei hat ihn vor kurzem ein schwerer Unfall aus dem Alltag gerissen. Der 20. November änderte vieles. „Ich war an dem Tag damit beschäftigt, einen großen Trieb an der alten Tanne hinterm Haus abzusägen“, erzählt der 76-Jährige. Auf einer langen Leiter stehend, arbeite er in luftiger Höhe, während ihm unten zwei seiner Geschwister zur Seite standen. „Und dann merkte ich, wie die Leiter plötzlich ganz langsam nach rechts kippte. Da war nichts mehr zu machen.“

Direkt nach dem Unglück: An diesem Baum stürzte der Futterschroter von der Leiter ins angrenzende Bachbett. Quelle: privat

Alles Weitere ist verschwommene Erinnerung. Er habe noch mitbekommen, wie Menschen in Einsatzkleidung neben ihm herumliefen, schildert Karl Heymann – da hatte man ihn gerade aus dem Erlenbach neben seinem Grundstück geholt, in den er halb seitlich, halb kopfüber gestürzt war. „Ich merkte, wie ich auf eine Trage gehoben wurde, und dann hörte ich dieses Flap, flap, flap, immer schneller werdend.“ Das Geräusch startender Rotoren. Der Rettungshubschrauber brachte Heymann in die Klinik nach Gera.

Inzwischen weiß der Gründer der „Futterschroter aus dem Altenburger Land“, wer die Einsatzkräfte waren: unter anderem ehrenamtliche Kameraden der Rositzer Feuerwehr. Am Mittwoch, knapp zwei Wochen nach seiner Krankenhausentlassung, hat er den Wehrleiter und seinen Stellvertreter zu sich nach Hause eingeladen, zu Stollen und Kaffee und für ein großes Dankeschön.

„Diese Helfer verdienen Respekt und Anerkennung“

Wehrleiter Stefan Kirchner ist gerührt: „Ein Dankeschön kommt ja immer mal vor, aber in dieser herzlichen Form ist es etwas ganz Seltenes.“ Karl Heymann winkt ab: „Das ist doch das Mindeste. Diese Helfer verdienen Respekt und Anerkennung.“

Dankbar ist er auch den Medizinern und Pflegekräften. Sie haben ihn wieder hergerichtet, mit Zement und Nägeln im Rücken. „Die Gefahr, dass ich querschnittsgelähmt werde, lag bei 50 Prozent, sagte mir der Arzt. Aber sie haben die OP hinbekommen. Es waren drei gebrochene Wirbel zu versorgen, die sechs Brüche im Brustkorb müssen von alleine heilen.“

Noch im Patientenzimmer habe er – ganz in Heymannscher Manier – vor lauter Freude dem Arzt ein Lied gesungen: „Heute ist der schönste Tag!“ Seine Frau kümmert sich nun daheim um ihn. Und, so weit möglich, die vier mehrheitlich in Sachsen lebenden Kinder. Auch manch anderer erkundigt sich nach Karl Heymann, schließlich ist der gebürtige Erzgebirgler längst so etwas wie ein Promi in Rositz, wo er seit 30 Jahren lebt.

Sensenmann muss von der Sense lassen

Er sei froh, sagt er, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Und trotzdem ist er „ein bisschen traurig“. Denn der Unfall beendet für ihn die erlebnisreiche Zeit an der Spitze der Altenburger Futterschroter. Heymann hat die Gruppe, die sich der Traditionspflege und dem meisterlichen Mähen mit der Sense verschrieben hat, ins Leben gerufen – dieses Jahr feierte sie ihr 25-Jähriges. Die Futterschroter vertraten das Altenburger Land auf Welt- und Europameisterschaften, 2023 soll in Rositz die nächste Thüringer Sensenmeisterschaft stattfinden. „Doch für mich ist das vorbei. Die Bewegung mit der Sense, die bekommt mein Rücken jetzt nicht mehr hin.“ Den Vorsitz der Futterschroter werde er abgeben.

Karl Heymann wäre jedoch nicht er selbst, würde er der Tragik mit etwas Humor nicht auch etwas Nützliches abgewinnen: „Ich stelle fest, ich kann seit dem Sturz wieder schneller denken“, erzählt er verschmitzt. Und dass er auf er auf seine alten Tage nun zum ersten Mal in die Luft ging, findet er bemerkenswert. Karl Heymann hat seit jeher ausgeprägte Flugangst.

Von Kay Würker