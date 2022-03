Posterstein

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei mussten am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall in Posterstein ausrücken. Das Unglück hatte sich gegen 19.15 Uhr ereignet, berichtete die Polizei am Montag.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 75-jähriger Dacia-Fahrer auf der Straße Am Schmiedeberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Säule und kippte anschließend zur Seite. Der 76-jährigen Beifahrerin sei es gelungen, sich eigenständig aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Fahrer allerdings musste von eintreffenden Feuerwehrkräften aus dem Auto befreit werden. Zudem mussten die Rettungssanitäter den 75-Jährigen reanimieren. Sie brachten ihn dann in ein Krankenhaus, wo er verstarb.

Weitere unfallbeteiligte Fahrzeuge sind nicht bekannt. Die Altenburger Polizei hat Ermittlungen zum Unfallgeschehen eingeleitet. Diese dauern weiterhin an, teilte die Landespolizeiinspektion Gera am Montag mit.

Von LVZ