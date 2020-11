Rettungshubschrauber landet am Goldenen Pflug – Altenburger Steinweg voll gesperrt

Altenburg

Aufsehen erregender Einsatz der Luftretter: Am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr musste ein Rettungshubschrauber bei der Mehrzweckhalle „Goldenen Pflug“ in Altenburg landen. Die Polizei sperrte daraufhin im Steinweg die komplette Fahrbahn weiträumig für den Verkehr, damit die fliegenden Helfer sicher landen können. Grund für diesen Einsatz war ein vorausgegangener Treppensturz eines 67-jährigen Mieters in einem Mehrfamilienhaus am Grüntaler Weg, berichtete am Sonntag die Polizei. Der Mann habe sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen und wurde nach der notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Von OVZ