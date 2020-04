Beerwalde

Ein rabiater Bussard versetzt derzeit Joggern und Spaziergängern bei Beerwalde einigen Schrecken. Auf dem Areal zwischen dem Großbild von Werner Petzold und der Halde Beerwalde habe in den vergangenen Tagen mehrfach ein Bussard Passanten attackiert, berichtet das Landratsamt. „Das kann böse ausgehen, erst recht, wenn Passanten damit nicht rechnen. Der Bussard dort hat kürzlich einer Joggerin eine rund fünf Zentimeter große Wunde beigefügt“, warnt Birgit Seiler, Fachdienstleiterin der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis.

Die großen Greifvögel seien dieser Tage damit beschäftigt, Reviere zu besetzen. Haben sie den geeigneten Platz gefunden, könne es bei ihnen zu Revierverhalten kommen. Gerade Bussarde gelten diesbezüglich bisweilen als angriffslustig auch Menschen gegenüber. „Das kommt zwar selten vor, aber es ist auch nicht ungewöhnlich“, erklärt Seiler.

Bussarde sind streng geschützt

Im Grunde könne nicht viel dagegen getan werden. Zum einen seien Bussarde streng geschützt, zum anderen zeige das Tier bei Beerwalde sein natürliches Verhalten, das auch noch bis Juni so anhalten könne. Birgit Seiler rät deshalb, die Strecke in nächster Zeit zu meiden. Auf alle Fälle, so Birgit Seiler, sollen Jogger und Spaziergänger auf den Bussard vorbereitet sein, langsam laufen und eventuell etwas zum Verscheuchen bei sich führen. „In der Regel kündigen Bussarde mit Schreien an, wenn sie sich gestört fühlen.“

Von Kay Würker