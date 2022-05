Richter warnt im Altenburger Punker-Haase-Prozess: „Jetzt wird es kreuzgefährlich“

Gera/Altenburg

Mit welchen Personen verbrachten Mirjam S. und Mario B. den Abend des 27. und die Nacht zum 28. Dezember 2018, in dem der als „Punker Haase“ bekannte Altenburger Sven H. getötet wurde? Darauf gibt es seit Dienstag, im Totschlagsprozess vor dem Landgericht Gera, nun Antworten. Die beiden Angeklagten hielten sich seit etwa 20.30 Uhr in der Wohnung ihres Bekannten, Sven P., in der Otto-Dix-Straße auf. Das gab P. am fünften Verhandlungstag zu Protokoll. Etwa gegen 21.30 Uhr will der Zeuge gemeinsam mit Mirjam S. und Mario B. seine Wohnung verlassen haben, weil er nochmal ins Kaufland wollte.

Damit löste sich das Alibi der beiden Verdächtigen in Luft auf, das sie in ersten Vernehmungen angaben, nachdem der Tote am Morgen des 28. Dezember 2018 in ihrer Wohnung in der Fabrikstraße gefunden worden war. S. und B. hatten behauptet, bis 6 Uhr bei ihrem Kumpel in der Otto-Dix-Straße gewesen zu sein. Sven P. ließ aber nicht nur das Alibi der Angeklagten platzen, er berichtete auch, dass Mirjam S. mit dem Todesopfer mehrmals in Streit geraten sei. „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich“, sagte der Zeuge.

Mit Sven P. die ganze Nacht allein

Als er mit den beiden Verdächtigen seine Wohnung verlassen haben wollte, blieben drei Personen dort zurück. Seine damalige Freundin Sahra S. sowie Kai D. und dessen Freundin Franziska W.. Letztere konnte wegen einer Erkältung am Dienstag nicht aussagen. Kai D. bestätigte jedoch, dass P. gemeinsam mit den beiden Angeklagten die Wohnung gegen 21.30 Uhr verließ. „Und sie kamen auch nicht wieder.“ Als Sven P. aus dem Kaufland zurückkehrte, sei auch Kai D. mit seiner Freundin gegangen.

Sahra S. bestätigte am Dienstag diese Version. Nachdem alle gegangen waren, „war ich mit Sven P. die ganze Nacht allein.“ Allerdings verwickelte sich die 23-Jährige in einige Widersprüche. So sagte sie bei einer ersten polizeilichen Vernehmung und auch am Dienstag aus, dass sie mit dem Bus von der Käthe-Kollwitz-Straße zur Otto-Dix-Straße nach Nord gefahren sei. Bei einer zweiten Befragung soll Sahra D. diese Fahrt aber mit einer Freundin, Luisa J., im Auto unternommen haben, samt einem Abstecher zu einer Tankstelle in Südost. Auch die Zeit ihrer Ankunft in der Otto-Dix-Straße variiert um mehrere Stunden, und sie soll unten vor dem Eingang mit einer Marie S. noch eine geraucht haben. Diese Aussage hatte die Zeugin bei der Polizei unterschrieben. Doch eine Marie S. kannte Sahra S. am Dienstag gar nicht mehr. „Jetzt wird es kreuzgefährlich“, warnte nun Uwe Tonndorf, der Vorsitzende Richter, die Zeugin vor einer Falschaussage – vor allem, ob sie mit dem Bus oder dem Auto nach Nord gefahren sei. „Ich weiß es nicht mehr“, erwiderte darauf Sahra S..

Drei Stunden nachts am Bahnhof?

Diese Gedächtnislücke war jedoch die nicht einzige. Zeuge Kai D. sagte zunächst, dass er die Wohnung von Sven P. erst gegen 1 Uhr verlassen habe, später dann und am Dienstag war von 22.30 Uhr die Rede. Und der ersten Vernehmung von Sven P. zufolge sollen die beiden Angeklagten zur fraglichen Zeit gar nicht in seiner Wohnung gewesen sein, um sie und ihn nicht mit einer möglichen anderen Straftat in Verbindung zu bringen. Dies änderte Sven P., als er erfuhr, dass es um ein Tötungsverbrechen ging.

Doch die exakten Uhrzeiten des Aufenthaltes der beiden Angeklagten in der Wohnung von Sven P. könnten im Prozess nicht die entscheidende Rolle spielen. Dies liegt an der Aussage von Mirjam S., die sie als Beschuldigte getätigt hatte, nachdem ihr Alibi bei Sven P. geplatzt war. Dabei gab sie zu Protokoll, gemeinsam mit Mario B. die Wohnung von Sven P. tatsächlich gegen 21.30 Uhr verlassen zu haben, zum Bahnhof gegangen zu sein und gegen ein Uhr ihre Wohnung in der Fabrikstraße aufgesucht zu haben. Das berichtete Polizeihauptmeisterin Silvia F., die die Beschuldigte vernommen hatte. Was Beide in den über drei Stunden einer kalten Dezembernacht in der Bahnhofsgegend nur wenige Meter von ihrer Wohnung gemacht haben, bleibt unklar, womit auch dieser stundenlange Spaziergang samt seinem Sinn mysteriös erscheint. „Wir haben rumgealbert“, sagte die Beschuldigte zur Kripo-Beamtin.

Kripo präsentiert mögliches Tatwerkzeug

In der Wohnung soll der Tote am Fenstergriff gehangen haben, den beide von dort abnahmen. Danach soll Mirjam S. ohnmächtig geworden und erst gegen 3 Uhr wieder zu sich gekommen sein. Mario B. habe ihr gesagt, dass „Punker Haase“ nun kalt und steif sei. Für den angeblichen Selbstmord präsentierten die beiden Angeklagten der Polizei jedoch das falsche Werkzeug, ein Seil, dessen Breite nicht zur Strangulationsfurche am Hals des Toten passt. Viel eher könnte es ein Schlafsack gewesen sein, der als mögliches Werkzeug am Dienstag vorgestellt wurde. Dessen Zahnmuster vom Reißverschluss wurde am Hals des Toten gefunden. Und das Textil weist die DNA sowohl des Toten als auch der beiden Angeklagten auf.

