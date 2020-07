Richtfest in der Altenburger Regenbogenschule

Altenburg

Was lange währt, wird endlich gut? Das zumindest könnte auch das Motto des Sommerhauses in der Regenbogenschule in Altenburg-Nord sein, das am Mittwoch nach langer Planung und Finanzierungsmarathon endlich Richtfest feiern konnte. Trotz Regen, Mund-Nasen-Schutz und coronabedingter Zurückhaltung bei den geladenen Gästen überwog bei den Beteiligten die Freude über die erreichte Wegmarke.

„Meilenstein der Vereinsgeschichte“

Knapp fünf Jahre sind seit der ersten Idee für das Sommerhaus vergangen, das für die Schüler Unterrichts- und Freizeitraum zugleich sein soll. In einer Ansprache bedankte sich Thomas Rosteck, Vorsitzender des Freundes- und Förderkreis der Regenbogenschule, bei allen Unterstützern des Projekts in den vergangenen Jahren und betonte vor den Schülern den Wert der Teamarbeit. „So etwas Großes kann man nur gemeinsam schaffen. Und auch ihr könnt große Dinge schaffen.“ Der Vorsitzende freute sich, dass das Projekt nach Jahren endlich voranschreitet. „Das ist ein Meilenstein der Vereinsgeschichte.“

Gereimte Richtsprüche

Schülerin Lilly K. (15) aus der Klasse OS 3 sprach im Anschluss eine Art Segen in Form eines Richtspruchs aus. „Er [,unser neuer Lieblingsort‘, Anm.] soll uns schnell zur Heimat werden / Zum schönsten Platz für uns auf Erden.“ Und auch Schulleiterin Christine Meischel dichtete zur Feier des Tages: „Die Feierstunde hat geschlagen, / es ruhet die geübte Hand. / Nach harten, arbeitsreichen Tagen / Grüßt stolz der Richtbaum nun ins Land.“ Anschließend feierten die Gäste, Lehrer und Schüler das Richtfest mit einer Feuerwerksrakete und Eiscreme, bevor es für die Schüler zurück in den Unterricht ging.

„Für die Kinder einfach fantastisch“

Zu Gast war auch Jens Daniel, ehemaliger Vorsitzender der Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Altenburger Land, der 2015 zusammen mit Schulleiterin Christine Meschl die Idee zum Sommerhaus anschob. „Das ist für die Kinder einfach fantastisch und auch für alle Beteiligten und Eltern, die um das Leid der Kinder wissen und behilflich sind.“

Wann das Sommerhaus fertig sein wird, wagt Christine Meischl aufgrund der Corona-Situation aktuell noch nicht zu prognostizieren. Sollte es aber soweit sein, dann hofft die Schulleiterin auf ein großes Fest mit allen Unterstützern – und hoffentlich ohne Corona-Maßnahmen.

