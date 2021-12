Riesensauerei auf Landstraßen bei Wintersdorf: Betrunkener LKW-Fahrer verkippt Silage

Wintersdorf

Ein sturzbetrunkener LKW-Fahrer hat auf der Straße zwischen Wintersdorf und Schnauderhainichen sowie auf weiteren Straßenabschnitten in der Nacht zum Mittwoch seine Ladung verloren und damit für Stunden den Verkehr lahmgelegt. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen 40-Tonnen-Sattelauflieger, der Zuckerrübensilage geladen hatte. Die Biomasse verteilte sich über mehrere Kilometer im Raum Wintersdorf sowie über angrenzende Ortslagen bis in benachbarte Bundesland Sachsen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

30 Zentimeter Schmutzschicht

Aufmerksam wurden die Beamten auf den Fall durch einen Hinweis gegen 1.50 Uhr über eine stark verschmutzte Fahrbahn. Diese Aussage war nicht übertrieben: Die Silage-Schicht lag fast 30 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn, berichtete die Polizei. Sie fand alsbald auch den verantwortlichen Fahrer – in einem „nicht unerheblich alkoholisierten“ Zustand. Wie sich herausstellte, hatte er vergessen, die Ladeklappe zu verschließen, so dass gut die Hälfte der Ladung einen Abgang machte.

Die Reinigungsarbeiten sind aufwendig und derzeit noch voll im Gange. Laut Polizei werden sie noch bis in die Vormittagsstunden des Mittwochs andauern. Währenddessen sind Teile der Straßen um Wintersdorf voll gesperrt.

Von Kay Würker