Ringen um höhere Löhne im Altenburger Schlachthof und bei Wolf in Schmölln

Altenburg/Schmölln

Die Großbetriebe der Fleischwirtschaft im Altenburger Land bekommen zunehmend Druck von Arbeitnehmer-Vertretern. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) versucht, Mitarbeiter für den Kampf um bessere Arbeitsbedingungen zu mobilisieren. Sowohl vor dem Altenburger Schlachthof als auch vor der Firma Wolf in Schmölln baute die NGG am Donnerstag Infostände auf, suchte das Gespräch mit den Arbeitern.

Arbeitsschutzkontrollgesetz wirkt sich aus

Hintergrund sind veränderte arbeitsrechtliche Bedingungen in den Belegschaften. Seit Januar gilt ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie, ab April ist auch mit Leiharbeit weitestgehend Schluss – das Arbeitsschutzkontrollgesetz hat dafür gesorgt. Schlachthof und Wurstfabrikant Wolf haben die Arbeitskräfte deshalb ins Stammpersonal übernommen, mit neuen Verträgen. „Doch zu welchen Konditionen? So weit wir wissen, sind Lohn und Arbeitsbedingungen in etwa gleich geblieben, eventuell hat es auch Verschlechterungen gegeben“, sagt NGG-Gewerkschaftssekretär Alexandru Zidaru. „Da gibt es offene Fragen.“

Gewerkschaftssekretär Alexandru Zidaru. Quelle: Mario Jahn

Um die zu klären, machte die Gewerkschaft am Donnerstag vor den Werktoren Station, nutzte die Schichtwechsel für den Informationsaustausch mit Mitarbeitern. Kein einfaches Unterfangen angesichts vieler unterschiedlicher Nationalitäten. Im Schlachthof dominieren Osteuropäer, „bei Wolf arbeiten zum Beispiel Vietnamesen, Ungarn, Litauer, Rumänen und Afghanen“, schildert Zidaru. Da passt es gut, dass er selbst auch Englisch und Rumänisch spricht und zudem Dolmetscher und Infomaterial in diversen Übersetzungen mitgebracht hat. „Es war ein erfolgreicher Tag“, schätzt Zidaru im Nachgang ein. „Wir haben viele Flugblätter verteilt und haben zahlreiche neue Mitgliedschaften.“

Verhandlungen für Tarifvertrag

Sprachbarrieren und Fremdarbeiterverträge – das hat bislang den gewerkschaftlichen Organisationsgrad in der Fleischbranche im Landkreis eher überschaubar gehalten. Die NGG ist nun angetreten, das zu ändern. Nicht zuletzt mit Blick auf die aktuellen Verhandlungen um einen Branchentarifvertrag für die Fleischwirtschaft. Die NGG fordert einen Mindeststundenlohn von 12,50 Euro für alle Beschäftigten in der Schlachtung und Verarbeitung. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit sollen 14 Euro gezahlt werden, für Facharbeiter 17 Euro. In der jüngsten Tarifverhandlung habe die Arbeitgeberseite nur 10 Euro angeboten, teilt die Gewerkschaft mit.

„Am kommenden Montag“, sagt Alexandru Zidaru, „steht die dritte Verhandlungsrunde an.“

Von Kay Würker