Ringen um verkaufsoffene Sonntage in Altenburg – Gewerbetreibende planen Aktionen

Altenburg

Am Montagabend trafen sich Gewerbetreibende aus Altenburg auf Einladung des örtlichen Gewerbevereins nach halbjähriger Pause wieder zum Gewerbestammtisch. Anlass für den ersten Termin seit Ausbruch der Corona-Pandemie war das einjährige Bestehen des Vereins, doch auch davon abgesehen gab es einiges zu besprechen.

Weihnachtsmarkt wäre Schritt zur Normalität

Das wichtigste Thema auf der Tagesordnung war der Altenburger Weihnachtsmarkt. Auch aus Sicht des Gewerbevereins wäre der Markt ein dringend nötiger Lichtblick für die Händler in der Innenstadt. „Viele Geschäfte haben mit der aktuellen Situation zu kämpfen“, erklärte Björn Petersen, Vorsitzender des Gewerbevereins, „und der Weihnachtsmarkt wäre ein wichtiger Schritt auf dem Rückweg zur Normalität.“

Sonntags wieder offen?

Im Zusammenhang damit wurde auch über einen verkaufsoffenen Sonntag am ersten oder zweiten Advent beraten. Die Rechtslage in Thüringen erlaubt Kommunen momentan vier Sonntagsöffnungen im Jahr, wenn diese ausreichend begründet sind. Die Bewertung, ob die Begründung ausreichend ist, liegt allerdings beim Landkreis, der seit der letzten Sonntagsöffnung 2016 alle Anträge der Stadt abgelehnt habe.

Für Lutz Meyner ist das unverständlich: „Die Händler bekommen so den Eindruck, dass das Ganze nur am grünen Tisch entschieden wird“, sagte der Referatsleiter für Ordnungs-, Melde- und Personenstandswesen der Stadt Altenburg. „Wir achten ja auf den Sonntagsschutz und wollen die Geschäfte wirklich nur zu besonderen Anlässen öffnen.“ Meyner wünscht sich statt der vielen Bürokratie eine transparentere Lösung: „Statt seitenweise Begründungen zu fordern, könnte man jeder Gemeinde uneingeschränkt zwei offene Sonntage im Jahr zur Verfügung stellen und mit den restlichen zwei Tagen wie bisher verfahren.“

Innenstadt soll belebter werden

Abseits der großen Themen wurde außerdem über andere Möglichkeiten gesprochen, wieder mehr Leben in die Altenburger Innenstadt zu bringen. So sei im Herbst wieder ein Schaufensterwettbewerb geplant, für den sich Geschäfte in der Stadt möglichst herbstlich herausputzen sollen. Susann Seifert von der Farbküche Altenburg brachte gemeinsame Gutscheine zum Verschenken ins Gespräch, die in der ganzen Innenstadt eingelöst werden können, während Optiker Gebhard Berger sich einen ganzheitlicheren Ansatz und eine bessere Corona-Informationspolitik wünschte, damit mehr Gewerbetreibende Runden wie den Gewerbestammtisch wahrnehmen.

Von Robin Knies