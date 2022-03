Langenleuba-Niederhain

Risse in den Häuserwänden und kaum Ruhe vor dem Verkehrslärm bestimmen in Langenleuba-Niederhain das Leben der Anwohner von Altenburger und Karl-Marx-Straße. Auch Sven Gerth leidet unter dem massiven LKW-Verkehr, der täglich an seinem Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße vorbeirollt. Die Ortsdurchfahrt der Wieratalgemeinde wird gern und oft als kürzeste Verbindung Richtung Sachsen und A 72 genutzt.

Risse in der Hauswand erst seit fünf Jahren

Die Risse am Haus von Sven Gerth entstanden in den letzten fünf Jahren durch zunehmenden LKW-Verkehr. Quelle: Mario Jahn

„Erst in den letzten fünf Jahren haben sich Risse in der Hauswand gebildet“, erzählt Sven Gerth. „Das hat es vorher nicht gegeben. Und das Haus steht schon seit 100 Jahren.“ Vor zwei Jahren habe er die Risse geflickt, aber er fürchte, sie werden wieder aufreißen.

Zu enge Straße – LKW fahren über Gehweg

Die Straßenbreite vor Gerths Haus ist so gering, dass bereits zwei PKW Probleme haben, aneinander vorbeizukommen. LKW würden deshalb immer wieder über den Gehweg fahren. Der Druck der schweren Fahrzeuge auf die Straße hat bereits dazu geführt, dass sich der Gartenzaun am Gerthschen Grundstück immer weiter Richtung Haus neigt. „Hier gehört eine 30er-Zone her – schon wegen der Kinder, die in den Tanzgruppen drüben im Freizeit- und Gemeindezentrum proben“, fordert der Ingenieur.

„Es ist jedes Mal wie ein kleines Erdbeben“

Wie Sven Gerth fürchten auch Anwohner der Altenburger Straße eine extreme Zunahme des LKW-Verkehrs, wenn die geplante zweite Kiesgrube in Frohnsdorf ihren Betrieb aufnimmt. Denn dann müssen sich die Niederhainer auf zusätzliche 4000 LKW im Jahr einstellen (die LVZ berichtete). Schon jetzt beeinträchtige das starke Verkehrsaufkommen ihre Lebensqualität erheblich, sagen Janet und Thomas Naumann. Das Ehepaar leidet unter dem Lärm der LKW genauso wie Birgit Speck. „Es ist jedes Mal wie ein kleines Erdbeben, wenn die Laster die Altenburger Straße hochdonnern“, sagt die Nachbarin. Thomas Naumann gibt zu bedenken, dass die LKW prinzipiell zweimal durch den Ort fahren: einmal leer und einmal beladen. „Das macht also in Wirklichkeit zusätzliche 8000 Fahrten im Jahr. Das bedeutet 40 Fahrten pro Tag.“

Birgit Speck zeigt Risse im Mauerwerk ihres Wohnhauses an der Altenburger Straße – verursacht von Erschütterungen durch LKW-Verkehr. Quelle: Dana Weber

„Ab 5 Uhr ist an Schlaf nicht mehr zu denken“

Der aktuelle LKW-Verkehr rühre keineswegs nur von der Nobitzer Firma Heim, erzählt Naumann. Es seien genauso die Fahrzeuge des Sandwerkes Neuenmörbitz und der Kieswerke Flemmingen. „Spätestens ab 5 Uhr fahren die ersten LKW bei uns die Altenburger Straße rauf und runter. Da ist an Schlaf nicht mehr zu denken“, berichtet der 58-Jährige. „Am schlimmsten sind die Laster mit Tandemachse, die scheppern besonders laut.“

Janet und Thomas Naumann sehen ihre Lebensqualität in Langenleuba-Niederhain stark eingeschränkt. Quelle: Dana Weber

Auch Ehefrau Janet belastet der schier unaufhörliche Verkehrsstrom direkt vor dem Haus. „Ich arbeite in Schichten im Pflegeheim – dieser Beruf ist psychisch anstrengend. Zu Hause kann ich mich nicht mehr erholen. Wir finden nicht mehr in den Schlaf und müssen nachts das Fenster schließen. Das ganze Geschirr klappert, wenn die LKW vorbeifahren. Zeitweise fahren sie im Minutentakt.“

Straßenausbau und 30er-Zone würden Abhilfe schaffen

„Oben auf dem Kopfsteinpflaster sind die Laster besonders laut“, ergänzt Thomas Naumann. Abhilfe würde seiner Meinung nach der Ausbau der Straße schaffen, denn die L 1357 ist ein Flickenteppich. Die Unebenheiten der Fahrbahn tragen einen großen Teil dazu bei, dass die Lärmbelästigung durch den LKW-Verkehr so hoch ist. Weiterhin fordern die Anwohner, dass die Landesstraße zur 30er-Zone wird. „Die Laster fahren oft mit überhöhter Geschwindigkeit. Da nimmt keiner Rücksicht auf irgendetwas“, spricht Janet Naumann aus täglicher Erfahrung. Nachbarin Birgit Speck hat nicht nur einmal erlebt, dass ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit plötzlich in ihrem Hof stand, weil der Fahrer die Kurve nicht mehr geschafft hat.

Sven Gerth, Janet und Thomas Naumann und Birgit Speck (v. l.) leiden unter dem Verkehrslärm, den Fahrzeuge auf der geflickten Altenburger Straße in Langenleuba-Niederhain verursachen. Quelle: Dana Weber

Wenn zum bereits rollenden Straßenverkehr noch weitere LKW aus dem geplanten Frohnsdorfer Kiessandtagebau hinzukommen, weiß sich Familie Naumann keinen Rat mehr. Man sei schon jetzt an der Belastungsgrenze. „Lärm macht krank“, meint Thomas Naumann. „Wir haben uns hier unser Leben aufgebaut. Wir wollen und können nicht einfach weggehen. Wir hängen an unserem Haus. Das ist alter Familienbesitz.“

