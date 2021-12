Roboter gegen Fachkräftemangel: Ponitzer Unternehmer Sojka investiert in die Zukunft

Altenburg/Ponitz

Neue Standorte in der Region zur Ausweitung der Produktionskapazitäten, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Internationalisierung, eine eigene Akademie zur Fortbildung – Christian Sojka hat noch einiges vor. Mit gerade einmal 26 Jahren führt der gebürtige Altenburger inzwischen fünf Unternehmen mit Standorten in Thüringen und Sachsen, vier davon eigens gegründet und eins übernommen, alle im Bereich der Automatisierungstechnik. Der Hauptsitz der Firmengruppe ist Ponitz.

Mit gerade einmal 26 Jahren ist Christian Sojka Geschäftsführer von fünf Unternehmen. Quelle: Mario Jahn

Sojka ist das, was man klassischerweise als „Selfmademan“ bezeichnen könnte. Mit 14 Jahren zog er von zuhause aus und absolvierte eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Anschließend machte er sich selbstständig und arbeitete als Dienstleister, während er Stück für Stück sein Imperium aufbaute. „Eigentlich wollte ich noch studieren“, erzählt der junge Geschäftsführer. Aber dann habe er gesehen, dass alles Wissen, das er brauchte, frei verfügbar ist. „Das sind alles Dinge, die man selbst viel besser lernen kann als in einem schnöden Vorlesungssaal“, sagt er. Und noch etwas spricht für ihn inzwischen gegen den akademischen Weg: „Der Markt entwickelt sich unheimlich schnell“, erklärt Sojka. „Das, was in der Vorlesung funktioniert, funktioniert nicht automatisch am Markt.“

Automatisierung zunehmend auch in kleineren Unternehmen

Sojkas Weg jedenfalls scheint zu funktionieren: Vor sechs Jahren gründete er sein erstes Unternehmen, Sojka Solutions. „Alles, was heute da ist, ist aus eigenem Kapital entstanden“, sagt der Firmenchef. Roboter kannte er aus dem Fernsehen, so erzählt er, „aber nur in großen Unternehmen, in mittelständischen gab es die noch nicht.“ Eben jene Mittelständler stellen inzwischen Sojkas Zielgruppe dar. Der Unternehmer erklärt, warum die Umrüstung auf automatisierte Arbeitsprozesse zunehmend auch in kleineren Unternehmen Thema ist: „Viele Produktionsarbeiter werden bald in Rente gehen, und die junge Generation studiert eben lieber“, erklärt er. „Die Unternehmen werden keine Mitarbeiter finden, die den ganzen Tag freudestrahlend Luftfilter zusammenbauen wollen.“ Außerdem herrsche ein Kostendruck, der von den Kundinnen und Kunden ausgehe: „Die wollen nicht mehr so viel bezahlen“, so Sojka. Die Produktion eines Luftfilters muss also günstiger werden. Für den jungen Unternehmer ist klar: „Nur mit Automatisierung wird das realisierbar.“

Mensch oder Roboter?

Ein Arbeitnehmer, so Sojka, ist heutzutage nicht mehr das kostengünstigste Mittel. Denn was eine Arbeitskraft bisher täglich stundenlang macht, kann eine von Sojkas Roboteranlagen vollautomatisch. „Eine Firma rechnet das, was ihr Personal normalerweise kostet, gegen mit der Anschaffung von Automatisierungstechnik“, erklärt er. Aber, Herr Sojka, klaut so ein Roboter dann nicht die Arbeitsplätze? „In der Regel sind Unternehmen froh, dass sie dann mit der Person etwas anderes machen können“, erwidert der Firmenchef. Außerdem habe das auch etwas mit Ergonomie zu tun: Was für einen Menschen „super anstrengend“ sei, sei es für einen Roboter nicht.

Ein Mitarbeiter von „Sojka Solutions“ bei der Arbeit. Quelle: Mario Jahn

Platz drei des Thüringer Innovationspreises

Positive Rückmeldung bekam der 26-Jährige jedenfalls erst kürzlich, Ende November: Eines seiner Unternehmen, Sojka Automation, landete auf Platz drei des Thüringer Innovationspreises. Unter anderem auf die Kategorie „Nachhaltigkeit“ legte die Jury dabei wert. „Wir haben Automatisierungszellen, die sich relativ unkompliziert für weitere Produkte umfunktionieren lassen“, erklärt Sojka. „Ich brauche dann nicht direkt eine neue Maschine.“ Das sei unglaublich ressourcenschonend.

Aber der Erfolg hat auch seinen Preis: Siebzig bis achtzig Stunden arbeitet der junge Mann nach eigener Aussage pro Woche. Macht ihm denn all das Spaß? „Ich mach’s nur deswegen, sonst würde ich ja was anderes machen“, lautet seine eindeutige Antwort darauf. Auch für die Frage nach dem „Warum“ muss er nicht lange überlegen: „Weil wir jeden Tag etwas Neues machen. Ich bin immer gefordert, mir wird nicht langweilig. Ich kann die Welt sehen.“ Und: „Mir macht der Wettbewerb Spaß“, sagt Sojka, „schon immer.“

