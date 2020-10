Roland Börger überzeugt in der Altenburger Schlosskirche

Altenburg

Sicherlich wäre es etwas vermessen, von einer opulenten diesjährigen Konzertsaison hinsichtlich der Orgelmusiken in der Altenburger Schlosskirche zu sprechen, da die aktuelle Situation mancher geplanten Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung machte. Dennoch ließ sich das Veranstaltungsteam des Residenzschlosses nicht entmutigen und startete im Juli die Orgelkonzerte, allerdings mit starken Einschränkungen hinsichtlich der zugelassenen Besucherzahlen. Das war eine gute Idee, denn zwei renommierte Organisten gingen an den Start, der Salzburger Domorganist Heribert Metzger und der Mailänder Universitätsorganist Allessio Corti, jeweils mit zutiefst beeindruckenden Interpretationen. Den schwergewichtigen Schlusspunkt unter diese minimale Konzertsaison setzte am vergangenen Sonnabend der profilierte Leipziger Organist Roland Börger.

Nicht nur Ohrwürmer, sondern auch kompakte Kompositionen

Schwer und gewichtig war auf jeden Fall dieses Konzert, denn Roland Börger hatte es sowohl sich wie auch dem Publikum nicht leicht gemacht, indem er ausschließlich Werke von Johann Sebastian Bach spielte. Dabei erklangen keineswegs beliebte Ohrwürmer oder Publikumslieblinge, sondern kompakte und zum Teil für den unvorbereiteten Hörer nicht unbedingt leicht verdauliche Kompositionen. Insofern war es eine beachtliche Leistung, die Roland Börger mit geballter Konzentration über 70 Minuten durchzog und mit seinem Spiel hohe Erwartungen erfüllte.

Anzeige

Neben dem einleitenden Praeludium mit Fuge in a-Moll und der finalen Toccata mit Fuge in d-Moll, leider für einige Konzertfreunde nicht die erwartete, berühmte „Toccata“, sondern das Schwesternwerk in dorisch BWV 538, waren es vor allem vier großformatige Choralbearbeitungen aus dem Spätwerk von Bach, die das Programm dominierten und die Börger gut dosiert artikulierte und mit dezenter Klanglichkeit ausfüllte. Lediglich in der Mitte des Programms gab es eine Verschnaufpause mit dem barock-verzierten und leicht melancholisch dahinfließenden Trio in d-Moll und der kleinen Fuge in g-Moll. Einige Hörer hatten bis zu diesem Punkt vielleicht den vollen, brausenden Orgelklang vermisst. Doch dann startete Ronald Börger, quasi in einem schmerzlich gequälten Aufschrei alla Edvard Munch, die Fantasia in c-Moll BWV 562. Dieses nicht so oft zu hörende Werk Bachs erlaubt die unterschiedlichsten Ausdeutungen von den leisesten Tönen einer Orgel bis hin zur Version von Roland Börger, die zutiefst beeindruckte und sogleich den Höhepunkt des Konzertes darstellte.

Gelungener Orgelabend mit Zugabe

Der Kontrast zur nachfolgenden Choralbearbeitung mit ihrer introvertierten Meditation über das Kirchenlied „Schmücke dich, o liebe Seele“ konnte nicht größer sein, zumal es sich bei diesem Stück um eine der schönsten Eingebungen Bachs handelt, oft bewundert und beschrieben von Felix Mendelssohn Bartholdy oder Robert Schumann. Fast etwas beifallsscheu verbeugte sich Roland Börger nach diesem gelungenen Orgelabend, um sich dann sofort in den Hintergrund zurückzuziehen. Der Beifall war dadurch bereits abgeklungen, als er wieder auftauchte, um die Orgel auszuschalten. Da setzte nochmals viel Beifall ein, der ihn zu Recht zu einer Zugabe zwang. Schade, dass durch diese Unterbrechung schon einige Zuhörer die Kirche verlassen hatten und diesen Ausklang nicht genießen konnten.

Von Felix Friedrich