Rolle rückwärts: Bibliotheken im Altenburger Land stoppen Fenster-Ausleihe

Altenburger Land

Es war eine gute Nachricht für alle Lesefreunde im Landkreis: Nachdem im neuerlichen Lockdown die Türen der Bibliotheken geschlossen blieben, gingen in den vergangenen Tagen zahlreiche Einrichtungen mit kontaktlosen Ausleihe-Angeboten wieder an den Start (LVZ berichtete). Doch am Dienstag wurde in vielen Gemeinden diese Praxis erneut gestoppt.

Erneute rechtliche Prüfung

Aufgrund einer Entscheidung der Infektionsschutzbehörde werde das dortige Bibliotheksfenster nach nochmaliger rechtlicher Prüfung wieder geschlossen, vermeldete etwa die Schmöllner Stadtverwaltung. Eine kontaktlose Herausgabe sei entsprechend geltender Landesverordnung nur für Geschäfte, nicht aber für Bibliotheken zulässig. Immerhin: Die bislang ausgeliehenen Bücher und Medien werden automatisch verlängert.

Anzeige

Zuspruch von Nutzern war groß

Ähnlich stellt sich die Situation auch in Meuselwitz dar. Man werde vorerst in Sachen persönlicher Ausleihe die Füße stillhalten, teilt etwa Sabine Grundmann von der dortigen Stadtbibliothek mit. Dabei sei das Angebot dankbar angenommen worden, „die Leute waren richtig froh“, so die Leiterin. Das gleiche Bild zeigt sich in Lucka. Auch hier hätten sich zahlreiche Bücherfreunde telefonisch gemeldet, so Bibliotheksleiterin Ines Große. „Die Leute haben angerufen und gesagt, was sie gerne lesen würden. Und wir haben dann Tüten zusammengestellt und diese am Fenster überreicht“, schildert sie den Ablauf. Dank fest vereinbarter Abholzeiten sei auch die Kontaktlosigkeit gewährleistet gewesen.

Altenburg hofft auf Klarheit

„Wir warten nun die endgültige Entscheidung ab“, teilt daneben Altenburgs Stadtsprecher Christian Bettels mit, wo man ebenfalls mit einem entsprechenden Angebot an den Start gegangen war. Stattdessen habe man die Nutzer nun erst einmal vertrösten müssen – und hoffe auf Klarheit von höherer Stelle.

Eine erste Begründung bietet ein vom Landratsamt versandtes Schreiben, das der LVZ vorliegt. Darin wird noch einmal betont, dass laut geltender Landesverordnung lediglich Fach- und Hochschulbibliotheken öffnen dürfen sowie die „Medienausleihe“ gestattet ist. Alle anderen Einrichtungen seien für den Publikumsverkehr zu schließen und geschlossen zu halten.

Von Bastian Fischer