Rollenwechsel – der Gößnitzer Kabarettist Markus Tanger bringt sein ersten Buch heraus

Den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn man sie schon nicht zu Lachsalven animieren kann – das versucht gerade der Chef des Gößnitzer Kabaretts „Die Nörgelsäcke“. Da Corona nun schon zum zweiten Mal für Wochen die Tür der Spielstätte in der Dammstraße blockiert, kam Markus Tanger auf eine ziemlich ausgefallene, wohl seit DDR-Zeiten nicht mehr umgesetzte Idee: „Wenn wir schon nicht vor Publikum spielen, dann soll man wenigsten unsere Texte lesen können.“ Dabei ist dem 41-Jährigen schon klar, dass dies nicht so einfach ist. Schließlich muss sich der Leser in die verschiedenen Rollen hineinversetzen. „Doch ich wollte es wagen und habe mir zudem einen langgehegten Wunsch erfüllt und ein Buch herausgebracht.“

Seit wenigen Tagen liegt es nun druckfrisch vor ihm. „Die Rolle(n) meines Lebens“ ist es überschrieben und bietet auf 144 Seiten Texte aus 20 Jahren Nörgelsäcke. Der Titel ist damit genauso wunderbar zweideutig wie die meisten Programme. Einerseits umreißt Tanger damit seine eigene Entwicklung vom Hobby-Spaßmacher zum Inhaber einer kleinen, aber feinen Kabarettbühne. Zeigt, dass er auf dieser die Rolle seines Lebens gefunden hat. Und zum anderen erfährt der Leser viel über dass, was nicht nur die Kabarettisten, sondern vor allem die Menschen in diesen zwei Jahrzehnten umtrieb.

Texte beginnen in Corona-Zeiten

Es beginnt im Jetzt, mitten in Pandemie-Zeiten. Was dazu führt, dass auch Auszüge aus Programmen zu lesen sind, die aufgrund der Schließung von Kunst und Kultur noch auf keiner Bühne zu sehen waren. Schon das lohnt einen Blick in den Erstling von Markus Tanger. Ansonsten hat er ausgewählt, was er für prägend hielt. Es reicht von „Kohlrona“ (2020) über „Lehrer und andere Irrtümer“ (2011) bis zu „Phantom der Opas“ (2003). Die Texte hatte der Gößnitzer für diesen Zweck schon vorsorglich aufbewahrt, allein es fehlte bislang die Zeit zur Umsetzung eines solchen Projekts. Hilfreich zur Seite stand Tanger bei der Auswahl Wolfgang Gerber, der schon für so manche Inszenierung verantwortlich zeichnete.

Im einem zweigeteilten Vorwort schlüpft Tanger zum einen in seine Paraderolle als Kabarett-Oma Isolde Schulze und lässt zugleich ziemlich tief in seine eigene Seele blicken: „Ich sitze auf dem Sofa. Es ist ein Samstagabend im November 2020, kurz nach 20 Uhr. Normalerweise würde ich um diese Zeit auf der Bühne stehen, hätte kurz zuvor noch die Zuschauer als Kellner mit Getränken versorgt. Nun freut sich nur meine Familie über diesen Service. Das Sofa ist nur zur Hälfte besetzt, das Trinkgeld lausig und sobald man versucht, auch nur den kleinsten Wortwitz unterzubringen, winken alle nur mitleidig lächelnd ab. So anstrengend hatte ich mir die 24-Stunden-Familien-Bespaßung an sieben Tagen in der Woche nicht vorgestellt. Ich hätte auch nie gedacht, dass mir die Bühne, all die Kabaretttypen und -rollen, die Zuschauer und das Scheinwerferlicht so fehlen würden.“

Das Buch ist im Hoffmann-Verlag Gößnitz erschienen und für 12 Euro im neuen Web-Shop des Gößnitzer Kabaretts bestellbar. Dort sind auch CDs vom Ensemble Weltkritik sowie Plakate erhältlich. Wer die Nörgelsäcke trotz Lockdown mal wieder sehen will, wird auf Facebook und bei Youtube fündig.

Service: Infos und Bestellungen unter www.kabarett-noergelsaecke.de, Kontakt unter Tel. 034493 72580.

Von Ellen Paul