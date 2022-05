Rommé Bonaparte – ein neues Kartenspiel aus Altenburg

Altenburg

Nein, es waren keine Komparsen für einen Film aus dem napoleonischen Zeitalter, die am Donnerstag am zeitigen Nachmittag über den Altenburger Mark liefen und von Passanten bestaunt wurden. Die vier stilecht gekleideten Damen und Herren kamen von einem Leipziger Verein, dem Verband Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig 1813. Ihr Weg führte sie zielgerichtet zur Altenburger Tourismus GmbH, wo deren Chefin Christine Büring schon mit Spannung wartete. Und tatsächlich auch Kameras, allerdings vom Fernsehen und nicht vom Film.

So sehen die neuen Rommé-Karten im Napoleon-Stil aus. Quelle: Ellen Paul

Denn Verein und Tourismus GmbH haben ein Projekt gemeinsam gestemmt, das nun der Öffentlichkeit mit einigem Stolz präsentiert wurde: die neue geschichtsgetreue Spielkartenedition „Rommé Bonaparte“ mit Motiven der napoleonischen Ära. „Wir waren schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach etwas, womit wir als Verein werben und vor allem auf den 210. Jahrestag der Völkerschlacht 2023 aufmerksam machen können. Es sollte aber handlich sein und uns auch auf Reisen begleiten können“, so der Verbandsvorsitzende Michél Kothe bei der Präsentation. So ward irgendwann die Idee für ein Kartenspiel geboren und im Leipziger Illustrator und Grafiker André Martini ein Partner gefunden, der mit viel Liebe zum Detail 55 Kartenmotive schuf, ausdrucksstarke Figuren in charakteristischen Kostümen und Szenen. „Wunderschöne Motive“, sagt Christine Büring, die mit ihrer GmbH als weiterer Partner ins Boot geholt wurde und den Druck in der Altenburger Spielkartenfabrik vermittelte.

Limitierte Auflage von 1000 Stück

Doch es gab nicht nur eine Pressekonferenz. Interessenten konnten danach auf dem Markt Spiele ausprobieren, die die Soldaten der Völkerschlacht spielten, wie etwa Knack.

Das „Rommé Bonaparte“ ist in einer Auflage von 1000 Stück erschienen, 500 davon blieben in Altenburg. Das Kartendeck ist in der Tourismus GmbH für 15,98 Euro erhältlich.

Von Ellen Paul