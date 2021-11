Ronny Dathe sagt Teilnahme an Talkrunde zur Wahl in Meuselwitz ab

Meuselwitz

Der Meuselwitzer Bürgermeisterwahlkampf biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Bevor die Schnauderstädter am 14. November zum Urnengang aufgerufen sind, lädt die Fraktion der Neuen Meuselwitzer Mitte (NMM) an diesem Donnerstag um 18 Uhr die Kandidaten zu einer Talkrunde in den Lindenhof ein. Bei dem Gespräch, das auch per Livestream über die NMM-Facebook-Seite übertragen wird, sollen sich die Bewerber verschiedenen Fragen stellen (LVZ berichtete).

Dathe: „Nicht an den sonst üblichen Wahlkampfmaßnahmen beteiligen“

Fest steht nun, dass dabei wohl nur vier der fünf zur Wahl zugelassenen Kandidaten mit von der Partie sein werden. Ordnungsamtsleiter Ronny Dathe sagte seine Teilnahme an der Veranstaltung am Dienstag ab. In dem Schreiben, das der LVZ vorliegt, kritisiert er die Vorgehensweise der NMM und erklärt sein Fernbleiben.

„Da wir uns schon geraume Zeit kennen und regelmäßig persönlich zusammenarbeiten, müssten Sie wissen, dass ich zu meinem Wort stehe, meinen Vorsätzen treu bleibe und nur äußerst ungern und sehr selten meine Linie verlasse“, schreibt Dathe an NMM-Chefin Antje Ulich und Fraktionsvize Tina Rolle. Seit er seine Kandidatur im September bekannt gegeben habe, „gab es Ihrerseits keinerlei Thematisierung hierzu“, mahnt Dathe an. Dabei hätte der NMM bekannt sein müssen, betont er, dass er klar gemacht habe, sich nicht „an den sonst üblichen Wahlkampfmaßnahmen“ zu beteiligen, „wo schöne Versprechungen geäußert werden, die bei den Bürgern und somit bei den Wählern gewisse Erwartungshaltungen auslösen sollen“, wie er schreibt.

50 Euro Unkosten will Dathe spenden

Da dies zudem auf einer Plattform geschehen solle, der er persönlich nicht zugetan sei, werde er nicht am Talk teilnehmen. Gerne stehe er sowohl der NMM als auch den Bürgerinnen und Bürgern von Meuselwitz für persönliche Gespräche zur Verfügung, so Dathe. Den für die Talkrunde von den Kandidaten erhobenen Unkostenbeitrag von rund 50 Euro werde er hingegen „für einen nachhaltigeren Einsatz“ den städtischen Kindereinrichtungen zur Verfügung stellen.

Von bfi