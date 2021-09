Lange mussten die Rositzer auf ihre geliebte Kirmes warten, 2020 machte die Corona-Pandemie der traditionsreichen Sause noch einen Strich durch die Rechnung. Am Wochenende wurde die 29. Auflage nun nachgeholt – zwar in einem Punkt reduzierter als in den Vorjahren, dafür mit umso mehr Zeit für und Spaß am Feiern.