Der Gemeinderat von Rositz hat den Haushalt für die Kommune verabschiedet. Rund 3,6 Millionen Euro umfasst der Haushaltsplan im Verwaltungsbereich. Für Investitionen stehen im Vermögenshaushalt rund 1,2 Millionen. Investiert werden soll unter anderem in Kulturhaus und Skaterplatz.

